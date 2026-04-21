Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρός σε χωράφι 67χρονος αγρότης

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 21 Απριλίου στην Κοζάνη, όταν 67χρονος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να τοποθετήσει αυτοσχέδια «παγίδα» για τυφλοπόντικες σε χωράφι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, το τραγικό δυστύχημα συνέβη λόγω τραυματισμού του άτυχου 67χρονου στο πόδι - κατά τη διαδικασία τοποθέτησης και όπλισης του μηχανισμού - που προκάλεσε ακατάσχετη αιμορραγία.

Ο 67χρονος μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο νοσοκομείο Κοζάνης για ιατρική βοήθεια, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, οι οποίοι επί περισσότερο από μία ώρα κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάνηψή του, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

