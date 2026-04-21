Τραγωδία στη Μεσαρά: Πώς πέθανε ο 58χρονος σε αμπέλι με το τρακτέρ του - Η συγκλονιστική περιγραφή

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στη Μεσαρά της Κρήτης μετά την είδηση του θανάτου ενός 58χρονο που έχασε τη ζωή του το μεσημέρι της Τρίτης 21 Απριλίου, την ώρα που εκτελούσε αγροτικές εργασίες στο αμπέλι του.

Η ομάδα «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά» βρέθηκε στο σημείο που έχασε ο 58χρονος τη ζωή του, λίγες μόλις στιγμές μετά την τραγωδία και περιέγραψε πως εντός του αμπελιού υπήρχαν μεταλλικοί στύλοι στήριξης, οι οποίοι αποδείχθηκαν μοιραίοι, καθώς ο άτυχος άνδρας χτύπησε το κεφάλι του σε έναν από αυτούς, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.

Η συνέχεια ήταν ακόμη τραγικότερη ωστόσο, καθώς το τρακτέρ του 58χρονου ήταν εκτός ελέγχου και συνέχισε την πορεία του με αποτέλεσμα να τραυματίσει τον άνδρα πολύ σοβαρά στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του, ωστόσο εκεί παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή.

