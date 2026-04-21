Διπλή τραγωδία στη Μεσαρά: Δύο νεκροί σε δυστυχήματα με τρακτέρ

Μέχρι στιγμής, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβησαν παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες

Newsbomb

Διπλή τραγωδία στη Μεσαρά: Δύο νεκροί σε δυστυχήματα με τρακτέρ

Φωτογραφία αρχείου

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τη Μεσαρά, έπειτα από δύο θανατηφόρα δυστυχήματα με τρακτέρ που σημειώθηκαν σε Σοκαράς και Καπαριανά στην Κρήτη, με τις Αρχές να ερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβησαν.

Στην πρώτη περίπτωση, ένας ηλικιωμένος άνδρας από τον οικισμό Σοκαρά υπέκυψε στα τραύματά του μετά από σοβαρό ατύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr ο άτυχος άνδρας είχε μεταβεί στον στάβλο του για να φροντίσει τα ζώα του και κατά την αποχώρησή του το τρακτέρ έσβησε.

Το όχημα τέθηκε σε κίνηση σε κατηφορικό σημείο, κατέληξε σε ρυάκι και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στα Καπαριανά και είχε επίσης τραγική κατάληξη. Ο άνδρας φέρεται να πραγματοποιούσε αγροτικές εργασίες σε αμπέλι, όταν ένας στύλος κατέρρευσε και τον χτύπησε. Έχοντας χάσει τις αισθήσεις του, το τρακτέρ συνέχισε ανεξέλεγκτα την πορεία του, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τα δύο περιστατικά έχουν προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια των δυστυχημάτων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
Διπλή τραγωδία στη Μεσαρά: Δύο νεκροί σε δυστυχήματα με τρακτέρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ