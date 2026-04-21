Τραγωδία στο Καινούργιο Αγρινίου: 40χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος - Ήταν πατέρας ενός παιδιού

Τραγωδία στο Καινούργιο Αγρινίου, καθώς ένας άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος το βράδυ της Δευτέρας (20/4).

Όπως αναφέρει το sinidisi.gr, ο περίπου 40 ετών άνδρας εντοπίστηκε απαγχονισμένος μέσα σε αποθήκη, κάτω από την οικία του.

Ο άνδρας εργαζόταν και διέμενε στην περιοχή, ενώ ήταν πατέρας ενός παιδιού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έμενε κοντά στο ΕΠΑ.Λ. Καινουργίου και καταγόταν από τη Ναύπακτο.

Τον άτυχο άνδρα εντόπισε οικείο του πρόσωπο, το οποίο ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

15χρονη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει στο Αγρίνιο

Σε άλλο περιστατικό πυο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας μία 15χρονη έκανε απόπειρα αυτοκτονίας στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της κόβοντας τις φλέβες της. Η ανήλικη έγινε αντιληπτή από συγγενικά της πρόσωπα, και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Εκεί της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό και παραμένει νοσηλευόμενη, με την κατάσταση της υγείας της να μην εμπνέει ανησυχία.

Διαβάστε επίσης