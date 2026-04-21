Κίνηση τώρα: «Κόλαση» σε Κηφισό και Αττική οδό - Πού εντοπίζονται προβλήματα

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και το πρωί της Τρίτης, 21 Απριλίου, με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό και σε βασικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.

Ειδικότερα, στον Κηφισό, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται και στα δύο ρεύματα από το ρεύμα του Αιγάλεω έως το ύψος της Μεταμόρφωσης, ενώ προβλήματα εντοπίζονται και σε ορισμένα σημεία της Αττικής οδού, όπως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, επίσης στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Συμφόρηση παρατηρείται επίσης και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με αργούς ρυθμούς.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος Αμαρουσίου και Χαλανδρίου, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη Μεσογείων, κυρίως κοντά στους βασικούς κόμβους.

Προβλήματα σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Κατεχάκη, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και από το κέντρο της Αθήνας.

