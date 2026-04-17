ΚΟΚ: Με αυτό το λάθος στην οδήγηση πληρώνεις έως 350€ και χάνεις το δίπλωμα για 30 ημέρες

Μια φαινομενικά «αθώα» συνήθεια, όπως η οδήγηση προς τα πίσω σε δρόμο ή αυτοκινητόδρομο, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Πολλοί οδηγοί στην Ελλάδα δεν γνωρίζουν βασικούς κανόνες του ΚΟΚ, κάτι που αυξάνει τόσο τον κίνδυνο ατυχημάτων όσο και την πιθανότητα να επιβληθούν αυστηρά πρόστιμα.

Μία από τις διατάξεις που συχνά αγνοείται είναι αυτή που αφορά την κίνηση με όπισθεν. Σύμφωνα με τον νόμο, η οδήγηση προς τα πίσω επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως κατά τη στάθμευση ή όταν δεν είναι δυνατή η κίνηση προς τα εμπρός.

Επιπλέον, στο παρκάρισμα επιτρέπονται μόνο περιορισμένοι ελιγμοί, σε μήκος έως το διπλάσιο του οχήματος.

Σε περίπτωση παράβασης, το πρόστιμο μπορεί να ξεκινά από 30 ευρώ, αλλά να φτάνει έως και 350 ευρώ όταν η όπισθεν γίνεται σε αυτοκινητόδρομο ή δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, όπου ο κίνδυνος ατυχήματος είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται επίσης αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.