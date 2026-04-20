Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών, στην Κηφισίας και στο κέντρο της πόλης

Με την επιστροφή και των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα, επέστρεψε με κάθε επισημότητα και η κυκλοφοριακή συμφόρηση στους κεντρικότερους οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου της Αττικής, όπως αποτυπώνεται στον χάρτη της κίνηση το πρωί της Δευτέρας 20 Απριλίου.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα εντοπίζεται στη Λεωφόρο Κηφισού, όπου καταγράφεται εκτεταμένο και συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Η συμφόρηση ξεκινά από το ύψος του Περιστέρι και εκτείνεται χωρίς διακοπή προς τα βόρεια, έως τις Αχαρνές και τον κόμβο με την Αττική Οδό. Τα οχήματα κινούνται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Την ίδια ώρα, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου κυρίως στο ρεύμα καθόδου προς το κέντρο, όπου οι οδηγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύωρη αναμονή.

Δείτε τον χάρτη κίνησης:

Κίνηση στους δρόμους, (20/4/2026)

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι και η κατάσταση στα βόρεια προάστια, με το κυκλοφοριακό φορτίο να αυξάνεται στο Μαρούσι κοντά στο Golden Hall. Αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στη Λεωφόρο Κηφισίας, με την κίνηση να επεκτείνεται έως το Χαλάνδρι.

Πυκνή ροή και χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται και στο κέντρο της πόλης, γύρω από τον Λυκαβηττό και το Παγκράτι.

Τέλος, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στα νότια, περιμετρικά του λιμανιού του Πειραιά με τις ουρές των οχημάτων να φτάνουν έως και τη Δραπετσώνα, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ήδη δύσκολη κυκλοφοριακή εικόνα.

