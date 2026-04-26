Λόφος Φιλοπάππου: Το σημείο όπου σημειώθηκε η αιματηρή συμπλοκή

Εικόνες από το σημείο της συμπλοκής, με εμφανή ίχνη αίματος στο έδαφος

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στον Λόφο Φιλοπάππου, όταν σημειώθηκε αιματηρό επεισόδιο μεταξύ τριών ανδρών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας περίπου 50χρονος άνδρας, ο οποίος είχε μαζί του μεγαλόσωμο σκύλο, φέρεται να διαπληκτίστηκε με δύο άλλους άνδρες, με την ένταση να κλιμακώνεται γρήγορα.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 50χρονος φέρεται να έβγαλε μεταλλικό αντικείμενο και να τραυμάτισε και τους δύο άνδρες, ενώ παράλληλα τους απείλησε χρησιμοποιώντας και το σκυλί του.

Ίχνη αίματος στο έδαφος στο σημείο της επίθεσης στον Λόφος Φιλοπάππου

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους παρευρισκόμενους, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο φερόμενος δράστης είναι γνωστός στο συγκεκριμένο σημείο και κατά καιρούς φέρεται να έχει απειλήσει διερχόμενους.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν οι δύο άνδρες, με τον έναν να διακομίζεται στο νοσοκομείο, όπου του έγιναν ράμματα.

Έρευνες των αρχών

Μετά την επίθεση, ο δράστης διέφυγε από το σημείο και αναζητείται από τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομο που είναι ήδη γνωστό στις αστυνομικές αρχές, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

