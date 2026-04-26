Λόφος Φιλοπάππου: Το σημείο όπου σημειώθηκε η αιματηρή συμπλοκή

Οι αρχές αναζητούν τον δράστη που επιτέθηκε στους 2 άνδρες

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Εικόνες από το σημείο της συμπλοκής, με εμφανή ίχνη αίματος στο έδαφος

  • Στον Λόφο Φιλοπάππου σημειώθηκε αιματηρή συμπλοκή μεταξύ τριών ανδρών, με έναν περίπου 50χρονο να επιτίθεται σε δύο άλλους.
  • Ο δράστης χρησιμοποίησε μεταλλικό αντικείμενο τραυματίζοντας και τους δύο άνδρες.
  • Ένας από τους τραυματίες μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε ράμματα.
  • Ο δράστης διέφυγε και αναζητείται από τις αρχές, ενώ είναι γνωστός στις αστυνομικές υπηρεσίες.
  • Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του βρίσκονται σε εξέλιξη.
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στον Λόφο Φιλοπάππου, όταν σημειώθηκε αιματηρό επεισόδιο μεταξύ τριών ανδρών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας περίπου 50χρονος άνδρας, ο οποίος είχε μαζί του μεγαλόσωμο σκύλο, φέρεται να διαπληκτίστηκε με δύο άλλους άνδρες, με την ένταση να κλιμακώνεται γρήγορα.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 50χρονος φέρεται να έβγαλε μεταλλικό αντικείμενο και να τραυμάτισε και τους δύο άνδρες, ενώ παράλληλα τους απείλησε χρησιμοποιώντας και το σκυλί του.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους παρευρισκόμενους, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο φερόμενος δράστης είναι γνωστός στο συγκεκριμένο σημείο και κατά καιρούς φέρεται να έχει απειλήσει διερχόμενους.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν οι δύο άνδρες, με τον έναν να διακομίζεται στο νοσοκομείο, όπου του έγιναν ράμματα.

Έρευνες των αρχών

Μετά την επίθεση, ο δράστης διέφυγε από το σημείο και αναζητείται από τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομο που είναι ήδη γνωστό στις αστυνομικές αρχές, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

