Επίθεση με βαριοπούλα και μπογιές στο Διοικητικό Εφετείο Αθήνων

Snapshot Αγνώστοι επιτέθηκαν με βαριοπούλες μπογιές στοιοικητικό Εφετείο Αθηνών προκαλώντας εκτεταμένες φθορές στην κεντρική είσοδο.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αλλά οι υλικές ζημιές είναι σημαντικές και ήδη γίνονται ενέργειες για την αποκατάστασή τους.

Το Διοικητικό Εφετείο συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και την ταυτοποίηση των δραστών.

Η επίθεση θεωρείται ευθεία προσβολή κατά της Δικαιοσύνης και των θεσμών του Κράτους Δικαίου.

Το Δικαστήριο δηλώνει ότι τέτοιες ενέργειες δεν εκφοβίζουν ούτε εμποδίζουν το έργο της Δικαιοσύνης, που συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της.

Για ευθεία προσβολή κατά της Δικαιοσύνης και των θεσμών του Κράτους Δικαίου, κάνει λόγο σε ανακοινωσή του το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έπειτα από βραδινή επίθεση αγνώστων με βαριοπούλες και μπογιές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών καταδικάζει απερίφραστα τη χθεσινοβραδινή επίθεση στις εγκαταστάσεις του Δικαστηρίου από ομάδα αγνώστων ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά.

Οι δράστες προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στην κεντρική είσοδο του κτιρίου, θραύοντας υαλοπίνακες με βαριοπούλα και εκτοξεύοντας μπογιές στον εξωτερικό χώρο. Από την επίθεση δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο οι υλικές ζημιές είναι σημαντικές και έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αποκατάστασή τους.

Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού και την ταυτοποίηση των δραστών.

Η επίθεση αυτή – όπως και αντίστοιχες στο παρελθόν με στόχο τα Διοικητικά Δικαστήρια Αθηνών - συνιστά ευθεία προσβολή κατά της Δικαιοσύνης και των θεσμών του Κράτους Δικαίου.

Τέτοιου είδους ενέργειες δεν εκφοβίζουν, ούτε αναστέλλουν το έργο της Δικαιοσύνης, η οποία συνεχίζει απρόσκοπτα την αποστολή της με ανεξαρτησία και προσήλωση στη νομιμότητα. Καλούμε όλους τους πολίτες να σέβονται τους θεσμούς και να συμβάλουν στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους, απομονώνοντας όσους με πράξεις βίας, επηρεαζόμενες από το τοξικό κλίμα έναντι της δικαιοσύνης, αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της. Ο σεβασμός στην ανεξαρτησία και την ασφάλεια της Δικαιοσύνης είναι σεβασμός στην ίδια τη Δημοκρατία.