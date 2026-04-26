Λόφος Φιλοπάππου: Συναγερμός μετά από επεισόδιο μεταξύ δύο ανδρών - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής 26 Απριλίου στο Λόφο Φιλοπάππου, όταν ένας άνδρας φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12:00, κοντά στην είσοδο του χώρου, προκαλώντας αναστάτωση σε όσους βρίσκονταν στο σημείο.

Πώς έγινε η επίθεση

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, προηγήθηκε έντονη λογομαχία μεταξύ δύο ανδρών, η οποία γρήγορα κλιμακώθηκε.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να επιτέθηκε, τραυματίζοντας τον άλλον άνδρα στο πρόσωπο.

Ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και του έγιναν ράμματα.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ εξετάζονται τα ακριβή αίτια του επεισοδίου.

