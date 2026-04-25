Αλεξανδρούπολη: Άνδρας απειλούσε με τεράστιο μαχαίρι στην Λεωφόρο Δημοκρατίας

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης.

Όπως αναφέρει το evros-news.gr, άνδρας απειλούσε κρατώντας ένα τεράστιο μαχαίρι κινούμενος πεζός στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Ο άνδρας είχε έναν ακόμη άτομο που τον συνόδευε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για Ρομά που ήταν και οι δυο μεθυσμένοι οι οποίοι κινούνταν σε στάση λεωφορείου μπροστά από το πάρκο Ανεξαρτησίας, όπου υπάρχουν πολλά παιδιά.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το συμβάν και στο σημείο έσπευσε άμεσα περιπολικό. Ο άνδρας με το μαχαίρι στη θέα των αστυνομικών προσπάθησε να τους απειλήσει από μακριά στρέφοντας το όπλο εναντίον τους, ωστόσο στη θέα των αστυνομικών να βγάζουν τα όπλα, τελικά παραδόθηκε.

