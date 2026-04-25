Αλεξανδρούπολη: Άνδρας απειλούσε με τεράστιο μαχαίρι στην Λεωφόρο Δημοκρατίας

Ο άνδρας στη θέα των αστυνομικών παρέδωσε το μαχαίρι και συνελήφθη

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Αλεξανδρούπολη: Άνδρας απειλούσε με τεράστιο μαχαίρι στην Λεωφόρο Δημοκρατίας

  • Άνδρας απείλησε πολίτες με μεγάλο μαχαίρι στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη.
  • Ο άνδρας και συνοδός του, και οι δύο μεθυσμένοι Ρομά, βρισκόντουσαν σε στάση λεωφορείου κοντά σε πάρκο με παιδιά.
  • Η αστυνομία έφτασε γρήγορα στο σημείο και ο άνδρας παρέδωσε το μαχαίρι μετά από απειλή προς τους αστυνομικούς.
  • Ο άνδρας συνελήφθη μετά το περιστατικό.
Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης.

Όπως αναφέρει το evros-news.gr, άνδρας απειλούσε κρατώντας ένα τεράστιο μαχαίρι κινούμενος πεζός στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Ο άνδρας είχε έναν ακόμη άτομο που τον συνόδευε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για Ρομά που ήταν και οι δυο μεθυσμένοι οι οποίοι κινούνταν σε στάση λεωφορείου μπροστά από το πάρκο Ανεξαρτησίας, όπου υπάρχουν πολλά παιδιά.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το συμβάν και στο σημείο έσπευσε άμεσα περιπολικό. Ο άνδρας με το μαχαίρι στη θέα των αστυνομικών προσπάθησε να τους απειλήσει από μακριά στρέφοντας το όπλο εναντίον τους, ωστόσο στη θέα των αστυνομικών να βγάζουν τα όπλα, τελικά παραδόθηκε.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:39ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Άνδρας απειλούσε με τεράστιο μαχαίρι στην Λεωφόρο Δημοκρατίας

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μακρόν δίνει το στίγμα της ελληνογαλλικής φιλίας με το «Εγώ κι εσύ μαζί» από Αλκίνοο και Πανούση

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Η νέα δημόσια εμφάνιση και τα θερμά λόγια του βρετανικού Τύπου Βίντεο

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε διαμέρισμα

18:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ομήρου Οδύσσεια, κυκλοφόρησε η νέα σύγχρονη μετάφραση του μεγαλύτερου έπους της ιστορίας

18:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Επικό σύνθημα οπαδών του Άρη για Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Έλα εδώ καλό μου παλικάρι…»

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Βρέφος τραυματίστηκε εντός πλοίου στην Τήνο

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αναστάτωση από νυχτερινή φωτιά στις φυλακές Αγυιάς – Στο νοσοκομείο επτά άτομα

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο υφυπουργός Παιδείας ο αποδιοπομπαίος τράγος του Ερντογάν για τις ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία

17:41ΕΘΝΙΚΑ

Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Παραβιάσεις και παραβάσεις από UAV στο FIR Αθηνών

17:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός-Μύκονος 97-76: Με «καυτό» Ρογκαβόπουλο και το μυαλό στη Βαλένθια

17:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Στο 29,6% η ΝΔ, στο 15,9% το ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Νέοι κανόνες και πρόστιμα – Τι αλλάζει με τον νόμο για την πυροπροστασία

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Άνδρας απειλούσε πολίτες με όπλο ρέπλικα στο προαύλιο

17:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Στο "Αλεξάνδρειο" ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τον αδερφό του Θανάση και τον Ρίτσαρντ Σιάο

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτοκίνητο τυλίγεται στις φλόγες στη μέση του δρόμου - Δείτε βίντεο

16:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πιθανή ψυχρή εισβολή μετά την Πρωτομαγιά - Τι δείχνουν τα προγνωστικά

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Μελίνα Κωτσάκη, η 82χρονη δισέγγονη του Κολοκοτρώνη που δεν λείπει από καμία διαδήλωση - «Οι νέοι να αφήσουν τα κινητά και να αγωνιστούν για την πατρίδα»

16:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σύλληψη διαιτητή πολεμικών τεχνών – Κατηγορείται για δωροληψία

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Μάλι: Συντονισμένες επιθέσεις τζιχαντιστικών οργανώσεων σε όλη τη χώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

11:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κάνουμε Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

16:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πιθανή ψυχρή εισβολή μετά την Πρωτομαγιά - Τι δείχνουν τα προγνωστικά

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι πιο σεισμογενείς περιοχές στην Ελλάδα - Νέα έκθεση από το ΑΠΘ

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε διαμέρισμα

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Μελίνα Κωτσάκη, η 82χρονη δισέγγονη του Κολοκοτρώνη που δεν λείπει από καμία διαδήλωση - «Οι νέοι να αφήσουν τα κινητά και να αγωνιστούν για την πατρίδα»

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Βρέθηκα με υπέρογκα χρέη εξαιτίας του 66χρονου λογιστή που έστειλε λεφτά στη Μυρτώ»

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Τι συνέβη στην Ολυμπία»; Μπαράζ αποκαλύψεων γύρω από την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - Ο γάμος της και οι 150.000

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Κύκλωμα Συνοδών Πολυτελείας: Πόσο κόστιζαν και πώς οργανώνονταν τα πάρτι με αστέρες της Serie A

18:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Επικό σύνθημα οπαδών του Άρη για Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Έλα εδώ καλό μου παλικάρι…»

17:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Στο 29,6% η ΝΔ, στο 15,9% το ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

06:04ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Νέοι κανόνες και πρόστιμα – Τι αλλάζει με τον νόμο για την πυροπροστασία

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Άνδρας απειλούσε πολίτες με όπλο ρέπλικα στο προαύλιο

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Άφαντη η πεθερά που εκτέλεσε τη νύφη της με έξι σφαίρες - Τα τελευταία λόγια που αντάλλαξαν

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Διπρόσωπος» το Σαββατοκύριακο - Πότε βλέπουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι την κάθοδο ρωσικού ψύχους

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Η μητέρα μας έφυγε αλλά η οικογένεια μας μεγάλωσε», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

16:15ΕΘΝΙΚΑ

«Ελλάς-Γαλλία-Συμμαχία»: Αυτές είναι οι συμφωνίες που υπέγραψαν Μητσοτάκης-Μακρόν - Δείτε αναλυτικά, το άρθρο «μπετόν αρμέ»

20:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός με δύο πρόσωπα το σαββατοκύριακο: Πού θα βρέξει, πού θα έχει ηλιοφάνεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ