Πατήσια: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε διαμέρισμα
Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής το απόγευμα του Σαββάτου, για πυρκαγιά σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στα Πατήσια, επί των οδών 28ης Οκτωβρίου και Άννινου.
Ωστόσο ο ιδιοκτήτης κατάφερε να σβήσει τη φωτιά, από τον χώρο της κουζίνας, μόνος του κι έτσι οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν χρειάστηκε να επέμβουν.
