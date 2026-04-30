Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η συγκλονιστική αποκάλυψη του γιατρού της για τις τελευταίες στιγμές της

Μια συγκλονιστική αποκάλυψη ήρθε στο φως την Πέμπτη 30 Απριλίου μέσα από τη συνέντευξη του ιατρού Σωτήρη Αδαμίδη στην εκπομπή Buongiorno, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τις τελευταίες στιγμές της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Ο γιατρός που βρισκόταν στο πλευρό της κατά τη διάρκεια της τελευταίας δοκιμασίας της, μίλησε για μια εμπειρία ζωής.

«Η Αλίκη ήταν εκείνη η οποία ξεπέρασε κάθε δημοσιότητα. Ήταν μια αξέχαστη για μένα εμπειρία ζωής. Θυμάμαι πάρα πολύ εκείνη τη φοβερή ατάκα που μου είπε, όταν τη ρώτησα Τι θέλετε, κυρία Βουγιουκλάκη;. Να ζήσω, κύριε Αδαμίδη. Να ζήσω», ανέφερε. «Ήταν συγκλονιστικό. Είχε γίνει τότε πρωτοσέλιδο», πρόσθεσε.

Μια προσωπική και μυσταγωγική στιγμή

Στη συνέχεια περιέγραψε μια προσωπική στιγμή: «Μου λέει θέλω να σε κεράσω κάτι που το ’χω φτιάξει εγώ. Πήγα να το πάρω, αλλά μου λέει όχι έτσι. Θα κοινωνήσεις. Είχε ένα επάργυρο κουταλάκι και μου είπε άνοιξε το στόμα σου, να σου δώσω εγώ».

Κλείνοντας, σημείωσε: «Η αγάπη που έδειχνε δεν μπορούσε να παραβλεφθεί, ακόμα και στα πλαίσια της σοβαρής νόσου της. Είχαμε εφαρμόσει ένα πειραματικό πρωτόκολλο, που στην αρχή απέδωσε, αλλά στη συνέχεια προέκυψαν επιπλοκές, εξαιτίας των οποίων τη χάσαμε».

