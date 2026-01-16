Μέλπω Ζαρόκωστα: Η σχέση με την Βουγιουκλάκη και το παρασκήνιο από το «Ξύλο βγήκε από τον παράδεισο»

Οι ιστορίες που είχε εξιστορήσει από την συνεργασία της με τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού κινηματογράφου

Newsbomb

Μέλπω Ζαρόκωστα: Η σχέση με την Βουγιουκλάκη και το παρασκήνιο από το «Ξύλο βγήκε από τον παράδεισο»
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μέλπω Ζαρόκωστα υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες της κλασικής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, που άφησε το «στίγμα» της ως η «αριστοκράτισσα» του ελληνικού σινεμά, λόγω των ρόλων της πλούσας κυρίας ή συζύγου πολιτικών που συνήθως ενσάρκωνε.

Η ηθοποιός έφυγε από την ζωή σε ηλικία 92 ετών από παθολογικά αίτια, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του «Γηροκομείου Αθηνών», όπου διέμενε το τελευταίο διάστημα.

Οι συνεργασίες με Βουγιουκλάκη, Παπαμιχαήλ, Βλαχοπούλου και Κωνσταντάρα

Η Μέλπω Ζαρόκωστα είχε συνεργαστεί με μεγάλους αστέρες του ελληνικού κινηματογράφου, όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ρένα Βλαχοπούλου.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της η αγαπημένη ηθοποιός είχε μιλήσει για την πρώτη της συνεργασία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην ταινία «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο» - όπου ήταν και η πρώτη της κινηματογραφική δουλειά - ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που είχε αναφερθεί στην συνεργασία και τη φιλία τους.

«Η πρώτη μου επαγγελματική δουλειά ήταν "Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο". Ο Αλέκος Σακελλάριος είχε βάλει πείσμα στην ταινία να μας κάνει να πασαλειφτούμε με σκόνη, να παλέψουμε και να μαλλιοτραβηχτούμε. Εγώ ήμουν χειροδύναμη και ενώ "τσακωνόμασταν" έβαλα την Αλίκη Βουγιουκλάκη από κάτω. Τότε η Αλίκη μου είπε: "Ρε Μέλπω, άσε με και έμενα να πάω από πάνω, πρωταγωνίστρια δεν είμαι;», είχε αναφέρει η Μέλπω Ζαρόκωστα.

Για την σχέση Βουγιουκλάκη-Παπαμιχαήλ

«Στην πρώτη μου δουλειά με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ παίζαμε δυο ντετέκτιβ και εγώ ήμουν η βοηθός του. Γυρίζαμε την ταινία μόνο βράδυ. Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ ήταν λίγο δύσκαμπτος. Ήταν ένα ευγενικό πλάσμα, πολύ εμφανίσιμος, δεν είχε όμως τη ζωντάνια που χρειαζόταν. Με την Αλίκη Βουγιουκλάκη είχαμε μία επαγγελματική φιλία. Πηγαινοερχόμουν στην Αγγλία και έφερνα θεατρικά και ραδιοφωνικά έργα. Τα πήγαινα στην Αλίκη για να διαλέξει ποιό θα παίξει, έζησα όλο το χωρισμό της με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, που την χαντάκωσε ελαφρώς και την τραυμάτισε. Παρότι αγαπιόντουσαν πραγματικά δεν ταίριαζαν καθόλου. Όταν έμαθα ότι η Αλίκη είναι άρρωστη, πήγα να την βρω και ήταν λίγο φοβισμένη. Η Αλίκη δεν θα είχε αυτό το τέλος που είχε. Το άφηνε να έρθει μόνο του, ώσπου η ασθένεια της την "κουκούλωσε" και δυστυχώς χάσαμε ένα μεγάλο αστέρι», είχε εξομολογηθεί η Μέλπω Ζαρόκωστα.

Για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα

Μεταξύ άλλων, η Μέλπω Ζαρόκωστα είχε μιλήσει για την συνεργασία της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, τον οποίο αποκαλούσε σπουδαίο ηθοποιό, ενώ είχε αποκαλύψει ότι έπασχε από κατάθλιψη.

«Ήταν με ένα ανέκδοτο συνέχεια. Ξεκινούσε από το πρωί που κάναμε πρόβες στο θέατρο με καλαμπούρια και φασαρίες. Ο Κωνσταντάρας ήταν ένας πολύ σπουδαίος ηθοποιός και ήταν ένας από τους ωραιότερους άντρες της εποχής του. Παράλληλα με τις διάφορες αρρώστιες που είχε, έπασχε από κατάθλιψη άλλα δεν του φαινόταν. Κάθε φορά που ανεβαίναμε σκάλες ερχόταν από πίσω, με τσιμπούσε στον πισινό. Ο Γιάννης Δαλιανίδης ήταν λίγο αυστηρός και γκρινιάρης, άλλα πολύ κάλο άτομο και προσπαθούσε να εμπνεύσει», είχε αναφέρει η Μέλπω Ζαρόκωστα.

Για την Ρένα Βλαχοπούλου

«Αναφορικά με τη Ρένα Βλαχόπουλου, όλοι έλεγαν, ακόμα και η ίδια, ότι είναι τσιγκούνα, όμως δεν ήταν. Η Βλαχοπούλου ήταν πολύ προσεκτική και δεν χώνευε τους ανθρώπους που σκορπούσαν τα χρήματα τους. Όταν ήταν άρρωστη η Λίντα Άλμα και όλοι περιμέναμε ότι ήταν στα τελευταία της, ήρθε η Βλαχόπουλου και ανακοίνωσε ότι θα πληρώσει τα έξοδα του χειρουργείου της», είχε εξομολογηθεί η Μέλπω Ζαρόκωστα για τη Ρένα Βλαχοπούλου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:31ΚΟΣΜΟΣ

Blake Lively: Προσέλαβε δικηγόρο που ανέλαβε την υπεράσπιση θυμάτων του Έπσταιν στη δικαστική της διαμάχη με τον Τζάστιν Μπαλντόνι

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πέταξε γλάστρα και σκότωσε αδέσποτο γατάκι - Στο εδώλιο μετά την καταγγελία

18:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φωτήλας σε Κώστα Σβόλη: «Θα σου πω, πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη»

18:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Βίντεο, ανάλυση λαθών και προπόνηση με τους γνωστούς απόντες

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως η αρχαία πόλη Κούβα: Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στον «Δρόμο του Μεταξιού»

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Ερέτρια: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή από συνομήλικους - Ελεύθεροι οι έξι ανήλικοι που συνελήφθησαν

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ενδέχεται να επιβάλει δασμούς σε χώρες που δεν στηρίξουν το σχέδιό του για τη Γροιλανδία

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ε.Ε.: Επεξεργάζεται σχέδιο γρήγορης αλλά περιορισμένης ένταξης της Ουκρανίας

17:53WHAT THE FACT

«Dry January»: Τι γίνεται στο σώμα μας όταν απέχουμε ένα μήνα από το αλκοόλ

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Επιστρέφει το κρύο - Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας από το Σάββατο - Τι προβλέπει ο Θοδωρής Κολυδάς

17:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Προβλήματα στο X - «Κάτω» για 2η φορά σε μία εβδομάδα

17:45ΕΛΛΑΔΑ

«Την κούρεψε ο πατέρας της γιατί ζήτησε να πάει κομμωτήριο», λέει φίλη της 16χρονης Λόρα

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της έκρηξης από φιάλη υγραερίου σε σπίτι στην Περαία

17:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παναγιωτόπουλος στο Newsbomb για τη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ»: Ιστορική ημέρα για την Ελλάδα – Η πιο σημαντική ενίσχυση για το Πολεμικό Ναυτικό

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Δύο νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο μία μέρα μετά την υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων»

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Παχλαβί: «Θα επιστρέψω στο Ιράν, μπορώ να εγγυηθώ τη μετάβαση»

17:36ΚΟΣΜΟΣ

To Νόμπελ Ειρήνης της Ματσάδο στον Τραμπ - Η αντίδραση της Επιτροπής στο «δώρο»

17:24LIFESTYLE

Μέλπω Ζαρόκωστα: Η σχέση με την Βουγιουκλάκη και το παρασκήνιο από το «Ξύλο βγήκε από τον παράδεισο»

17:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Μάκης Αμπατιέλος, ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Κοτσαύτης: Θρίλερ με τον θάνατό του – Πιθανότατα έβαλε τέλος στη ζωή του

17:45ΕΛΛΑΔΑ

«Την κούρεψε ο πατέρας της γιατί ζήτησε να πάει κομμωτήριο», λέει φίλη της 16χρονης Λόρα

17:09ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επιδότηση έως 30.000 ευρώ για αλλαγή αυτοκινήτου - Οι δικαιούχοι

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ενδέχεται να επιβάλει δασμούς σε χώρες που δεν στηρίξουν το σχέδιό του για τη Γροιλανδία

13:28ΕΛΛΑΔΑ

«Μην κηδέψετε τη γυναίκα μου χωρίς εμένα»: Τα λόγια του δικηγόρου από την Κεφαλονιά πριν μπει στην εντατική - Στον Παναμά η σορός της συζύγου του

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Ερέτρια: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή από συνομήλικους - Ελεύθεροι οι έξι ανήλικοι που συνελήφθησαν

17:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Μάκης Αμπατιέλος, ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ

12:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 5 επιδόματα που «φουσκώνουν» τον μισθό – Επιστρέφουν μαζί με τις συλλογικές συμβάσεις

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ενοχλημένα τα ΜΜΕ της Τουρκίας για φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητές της

12:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Επίδομα 300 ευρώ σε ανέργους - Ποιοι μπορούν να το λάβουν

14:01ΥΓΕΙΑ

Πόσο κόκκινο κρέας πρέπει να τρώμε: Τι αλλάζει με τις νέες διατροφικές οδηγίες των ΗΠΑ

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

16:19ΚΟΣΜΟΣ

6 Ρίχτερ τρομοκράτησαν τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ - Φόβοι για το ρήγμα ο «Κοιμώμενος Γίγαντας»

20:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σμαραγδής - Μυριαγκός στο Ratpack: «Ο "Καποδίστριας" δεν είναι μία ταινία, υπηρετεί ανώτερο σκοπό»

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Μήνυμα ελπίδας από τη ζούγκλα - Σπάνια γέννηση διδύμων για τους ορεινούς γορίλες

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Επιστρέφει το κρύο - Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας από το Σάββατο - Τι προβλέπει ο Θοδωρής Κολυδάς

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει το Τζόκερ στην κλήρωση της Κυριακής (18/1)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ