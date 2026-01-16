Μέλπω Ζαρόκωστα: Η σχέση με την Βουγιουκλάκη και το παρασκήνιο από το «Ξύλο βγήκε από τον παράδεισο»

Η Μέλπω Ζαρόκωστα υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες της κλασικής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, που άφησε το «στίγμα» της ως η «αριστοκράτισσα» του ελληνικού σινεμά, λόγω των ρόλων της πλούσας κυρίας ή συζύγου πολιτικών που συνήθως ενσάρκωνε.

Η ηθοποιός έφυγε από την ζωή σε ηλικία 92 ετών από παθολογικά αίτια, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του «Γηροκομείου Αθηνών», όπου διέμενε το τελευταίο διάστημα.

Οι συνεργασίες με Βουγιουκλάκη, Παπαμιχαήλ, Βλαχοπούλου και Κωνσταντάρα

Η Μέλπω Ζαρόκωστα είχε συνεργαστεί με μεγάλους αστέρες του ελληνικού κινηματογράφου, όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ρένα Βλαχοπούλου.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της η αγαπημένη ηθοποιός είχε μιλήσει για την πρώτη της συνεργασία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην ταινία «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο» - όπου ήταν και η πρώτη της κινηματογραφική δουλειά - ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που είχε αναφερθεί στην συνεργασία και τη φιλία τους.

«Η πρώτη μου επαγγελματική δουλειά ήταν "Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο". Ο Αλέκος Σακελλάριος είχε βάλει πείσμα στην ταινία να μας κάνει να πασαλειφτούμε με σκόνη, να παλέψουμε και να μαλλιοτραβηχτούμε. Εγώ ήμουν χειροδύναμη και ενώ "τσακωνόμασταν" έβαλα την Αλίκη Βουγιουκλάκη από κάτω. Τότε η Αλίκη μου είπε: "Ρε Μέλπω, άσε με και έμενα να πάω από πάνω, πρωταγωνίστρια δεν είμαι;», είχε αναφέρει η Μέλπω Ζαρόκωστα.

Για την σχέση Βουγιουκλάκη-Παπαμιχαήλ

«Στην πρώτη μου δουλειά με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ παίζαμε δυο ντετέκτιβ και εγώ ήμουν η βοηθός του. Γυρίζαμε την ταινία μόνο βράδυ. Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ ήταν λίγο δύσκαμπτος. Ήταν ένα ευγενικό πλάσμα, πολύ εμφανίσιμος, δεν είχε όμως τη ζωντάνια που χρειαζόταν. Με την Αλίκη Βουγιουκλάκη είχαμε μία επαγγελματική φιλία. Πηγαινοερχόμουν στην Αγγλία και έφερνα θεατρικά και ραδιοφωνικά έργα. Τα πήγαινα στην Αλίκη για να διαλέξει ποιό θα παίξει, έζησα όλο το χωρισμό της με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, που την χαντάκωσε ελαφρώς και την τραυμάτισε. Παρότι αγαπιόντουσαν πραγματικά δεν ταίριαζαν καθόλου. Όταν έμαθα ότι η Αλίκη είναι άρρωστη, πήγα να την βρω και ήταν λίγο φοβισμένη. Η Αλίκη δεν θα είχε αυτό το τέλος που είχε. Το άφηνε να έρθει μόνο του, ώσπου η ασθένεια της την "κουκούλωσε" και δυστυχώς χάσαμε ένα μεγάλο αστέρι», είχε εξομολογηθεί η Μέλπω Ζαρόκωστα.

Για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα

Μεταξύ άλλων, η Μέλπω Ζαρόκωστα είχε μιλήσει για την συνεργασία της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, τον οποίο αποκαλούσε σπουδαίο ηθοποιό, ενώ είχε αποκαλύψει ότι έπασχε από κατάθλιψη.

«Ήταν με ένα ανέκδοτο συνέχεια. Ξεκινούσε από το πρωί που κάναμε πρόβες στο θέατρο με καλαμπούρια και φασαρίες. Ο Κωνσταντάρας ήταν ένας πολύ σπουδαίος ηθοποιός και ήταν ένας από τους ωραιότερους άντρες της εποχής του. Παράλληλα με τις διάφορες αρρώστιες που είχε, έπασχε από κατάθλιψη άλλα δεν του φαινόταν. Κάθε φορά που ανεβαίναμε σκάλες ερχόταν από πίσω, με τσιμπούσε στον πισινό. Ο Γιάννης Δαλιανίδης ήταν λίγο αυστηρός και γκρινιάρης, άλλα πολύ κάλο άτομο και προσπαθούσε να εμπνεύσει», είχε αναφέρει η Μέλπω Ζαρόκωστα.

Για την Ρένα Βλαχοπούλου

«Αναφορικά με τη Ρένα Βλαχόπουλου, όλοι έλεγαν, ακόμα και η ίδια, ότι είναι τσιγκούνα, όμως δεν ήταν. Η Βλαχοπούλου ήταν πολύ προσεκτική και δεν χώνευε τους ανθρώπους που σκορπούσαν τα χρήματα τους. Όταν ήταν άρρωστη η Λίντα Άλμα και όλοι περιμέναμε ότι ήταν στα τελευταία της, ήρθε η Βλαχόπουλου και ανακοίνωσε ότι θα πληρώσει τα έξοδα του χειρουργείου της», είχε εξομολογηθεί η Μέλπω Ζαρόκωστα για τη Ρένα Βλαχοπούλου.

