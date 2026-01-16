Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τη Μέλπω Ζαρόκωστα - Το συγκινητικό βίντεο

Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 93 της χρόνια

date 2026-01-16
Με ένα βίντεο αποχαιρέτησε τη Μέλπω Ζαρόκωστα που έφυγε από τη ζωή στα 93 της χρόνια η Φίνος Φιλμ. Στο κλιπ που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram παρουσιάζονται σκηνές ταινιών στις οποίες είχε πρωταγωνιστήσει η αείμνηστη ηθοποιός, ενώ γίνεται λόγος για «πιο αριστοκρατική και φίνα παρουσία που πέρασε από τα πλατό της Φίνος Φιλμ».

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση: «Ένα ακόμη αντίο — κι αυτό με μεγάλη δυσκολία. Αποχαιρετούμε σήμερα την πιο αριστοκρατική και φίνα παρουσία που πέρασε από τα πλατό της Finos Film, την αγαπημένη Μέλπω Ζαρόκωστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Μια πολυσχιδής καλλιτέχνις, με ήθος, αξιοπρέπεια και βαθιά καλλιέργεια, που διέπρεψε όχι μόνο ως ηθοποιός, αλλά και ως συγγραφέας και στιχουργός, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό».

https://www.instagram.com/reel/DTkwnn8gTRU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στη συνέχεια, γίνεται μια αναφορά σε ταινίες στις οποίες είχε συμμετάσχει η Μέλπω Ζαρόκωστα. «Στις καρδιές μας θα μείνουν για πάντα οι ερμηνείες της στις δεκατρείς ταινίες που γύρισε με τη Φίνος Φιλμ. Aπό τις πασίγνωστες κωμωδίες ''Η Βίλλα των Οργίων'', ''Η Γυναίκα μου Τρελάθηκε'' και ''Μια Τρελλή Τρελλή Σαραντάρα'', μέχρι τα κλασικά νουάρ «Ο Θάνατος θα Ξανάρθει» και ''Όταν η Πόλις Πεθαίνει'' — η Μέλπω Ζαρόκωστα έντυνε πάντα τις ταινίες του Φίνου με ποιότητα, γοητεία και αληθινή φινέτσα. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της».

