Μέλπω Ζαρόκωστα: Ο γάμος στα 19 για να γλιτώσει από τον πατέρα της και η μετακόμιση στο Λονδίνο

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου της Μέλπως Ζαρόκωστα, σε ηλικία 92 ετών.

Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του το Γηροκομείο Αθηνών το μεσημέρι της Παρασκευής (16/1).

Ο γάμος με τον άνδρα της στα 19 και ο λόγος που χώρισαν

Η ηθοποιός σε μία από τις τελευταίες της συνεντεύξεις στο Στούντιο 4 είχε μιλήσει για τον γάμο της σε ηλικία 19 ετών, τον οποίο - όπως εξομολογήθηκε - έκανε για να γλιτώσει από τον πατέρα της.

«Ήμουν υπό διωγμών συνέχεια. Ήρθα στην Ελλάδα για να βοηθήσω τη γιαγιά μου και τον παππού μου που τους είχαμε κουβαλήσει στην Αυστραλία και γύρισαν πίσω. Μεγάλη φασαρία. Το σόι μας ήταν πολύ μεγάλο και δυναμικό. Με βοήθησαν να προσανατολιστώ. Είχα συνηθίσει όμως τον αγγλοσαξονικό τρόπο ζωής και γι’ αυτό έφυγα και πήγα στο Λονδίνο όπου ήταν ο άντρας μου, ο πρώτος. Παντρευτήκαμε στην Αυστραλία πολύ μικροί και οι δυο. Εγώ ήμουν 19 και εκείνος 21. Παντρευτήκαμε για να γλιτώσουμε από τον πατέρα μου», ανέφερε η ηθοποιός.

«Η υπόλοιπη οικογένειά μου έμεινε στην Αυστραλία, εγώ πήγα στο Λονδίνο γιατί ο σύζυγός μου ήταν πιανίστας. Ένα γλυκίτατο πλάσμα. Πέθανε πολύ νέος. Δε ζούσαμε μαζί γιατί αυτός έμεινε στην Αγγλία, εγώ ήρθα στην Ελλάδα να βοηθήσω την οικογένεια και έτσι χωρίσαμε, με είχε ρουφήξει και η δουλειά…» κατέληξε η ηθοποιός.

Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τη Μέλπω Ζαρόκωστα - Το συγκινητικό βίντεο

Με ένα βίντεο αποχαιρέτησε τη Μέλπω Ζαρόκωστα που έφυγε από τη ζωή στα 93 της χρόνια η Φίνος Φιλμ. Στο κλιπ που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram παρουσιάζονται σκηνές ταινιών στις οποίες είχε πρωταγωνιστήσει η αείμνηστη ηθοποιός, ενώ γίνεται λόγος για «πιο αριστοκρατική και φίνα παρουσία που πέρασε από τα πλατό της Φίνος Φιλμ».

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση: «Ένα ακόμη αντίο — κι αυτό με μεγάλη δυσκολία. Αποχαιρετούμε σήμερα την πιο αριστοκρατική και φίνα παρουσία που πέρασε από τα πλατό της Finos Film, την αγαπημένη Μέλπω Ζαρόκωστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Μια πολυσχιδής καλλιτέχνις, με ήθος, αξιοπρέπεια και βαθιά καλλιέργεια, που διέπρεψε όχι μόνο ως ηθοποιός, αλλά και ως συγγραφέας και στιχουργός, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό».

https://www.instagram.com/reel/DTkwnn8gTRU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στη συνέχεια, γίνεται μια αναφορά σε ταινίες στις οποίες είχε συμμετάσχει η Μέλπω Ζαρόκωστα. «Στις καρδιές μας θα μείνουν για πάντα οι ερμηνείες της στις δεκατρείς ταινίες που γύρισε με τη Φίνος Φιλμ. Aπό τις πασίγνωστες κωμωδίες ''Η Βίλλα των Οργίων'', ''Η Γυναίκα μου Τρελάθηκε'' και ''Μια Τρελλή Τρελλή Σαραντάρα'', μέχρι τα κλασικά νουάρ «Ο Θάνατος θα Ξανάρθει» και ''Όταν η Πόλις Πεθαίνει'' — η Μέλπω Ζαρόκωστα έντυνε πάντα τις ταινίες του Φίνου με ποιότητα, γοητεία και αληθινή φινέτσα. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της».

