Μέλπω Ζαρόκωστα: Δύσκολες ώρες για την αγαπημένη ηθοποιός - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Τα συσσωρευμένα προβλήματα υγείας των τελευταίων ετών για τη σπουδαία ηθοποιό είναι αρκετά

Μέλπω Ζαρόκωστα: Δύσκολες ώρες για την αγαπημένη ηθοποιός - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο
Τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της βιώνει μία από τις τελευταίες μεγάλες ηθοποιούς της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, η Μέλπω Ζαρόκωστα.

Η πολυτάλαντη ηθοποιός, μεταφράστρια, συγγραφέας του θεάτρου και του κινηματογράφου πριν από λίγες ημέρες μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το Γηροκομείο Αθηνών όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια σε δημόσιο νοσοκομείο από τον μονάκριβο γιο της Αλέξανδρο Παγουλάτο.

Τα συσσωρευμένα προβλήματα υγείας των τελευταίων ετών για τη σπουδαία ηθοποιό είναι αρκετά και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο νοσηλείας προκειμένου να αναγνωριστεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, αν και, σύμφωνα με πληροφορίες, χρειάστηκε να μεταφερθεί σε αρκετά δημόσια νοσοκομεία μέχρι σήμερα για να διαγνωστεί και η συγκεκριμένη πάθηση η οποία την ταλανίζει. «Η μητέρα μου είναι αρκετά μεγάλη και προσπαθούμε με νηφαλιότητα και ηρεμία να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα υγείας που προέκυψαν. Ευελπιστούμε πως θα μπορέσουμε να τα επιλύσουμε και να την έχουμε ξανά δίπλα μας» μας περιέγραψε την κατάστασή της ο πολυαγαπημένος της γιος Αλέξανδρος, ο οποίος εδώ και πολλά εικοσιτετράωρα δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό της.

Η 92χρονη ηθοποιός, που στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει με μεγάλη γενναιότητα τον καρκίνο, βρίσκεται και σήμερα αντιμέτωπη με σωρεία προβλημάτων υγείας, ωστόσο δεν χάνει ούτε στιγμή το χιούμορ της και την αισιοδοξία της. «Η μαμά μάς αναγνωρίζει κανονικά μέχρι στιγμής και μάλιστα προχθές έκανε πλάκα με μια νοσηλεύτρια. Η πηγαία αισιοδοξία της την κρατάει στη ζωή» ανέφερε αποκλειστικά στην «Espresso» ο μονάκριβος γιος της. Για την κατάσταση της υγείας της μεγάλης ηθοποιού και μεταφράστριας ενημερώθηκε και η πρόεδρος από το Σπίτι του Ηθοποιού Αννα Φόνσου.

Ο γιος της Μέλπως Ζαρόκωστα Αλέξανδρος Παγουλάτος με τη λατρεμένη μητέρα του στο Γηροκομείο Αθηνών

Τον περασμένο Δεκέμβριο η «Espresso» με πρωτοσέλιδο αφιέρωμα ενημέρωσε το κοινό ότι η σπουδαία Μέλπω Ζαρόκωστα (στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με όλα τα ιερά τέρατα του θεάτρου και κινηματογράφου) βρίσκεται στο Γηροκομείο Αθηνών έπειτα από δική της απαίτηση προκειμένου να έχει την απαραίτητη φροντίδα. Μάλιστα στο αφιέρωμα αυτό είχαν μιλήσει τόσο η ίδια όσο και ο πολυαγαπημένος της γιος Αλέξανδρος. «Νιώθω άνετα εδώ, γιατί το έκανα με την καρδιά μου. Ηταν η χειρότερη αγωνία της ζωής μου, ολομόναχη στα όρη και στα βουνά. Μου λείπει πάρα πολύ το χειροκρότημα του κόσμου» είχε αναφέρει η ίδια σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση ψυχής.

Στο Γηροκομείο Αθηνών δεν ήταν λίγοι οι φιλοξενούμενοι που περίμεναν με ανυπομονησία να δουν την άλλοτε σπουδαία πρωταγωνίστρια του θεάτρου και του κινηματογράφου να κατεβαίνει τις σκάλες και να πηγαίνει στη μεγάλη σάλα για να συναντήσει τους φίλους της. Στο παρελθόν είχε μιλήσει και για τη νίκη της κατά του καρκίνου. «Μετά από 24 χρόνια περίπου από τη μαστεκτομή έχω αφήσει πια και τους τακτικούς ελέγχους. Νομίζω ότι είμαι κοντά στο να πω ότι νίκησα τον καρκίνο. Χτύπα ξύλο, παρ’ όλα αυτά» είχε πει.

Πηγή: Εφημερίδα «Espresso»

