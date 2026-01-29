Άννα Φόνσου: Η γνωριμία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη που έγινε φιλία ζωής

Για την επεισοδιακή γνωριμία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη που εξελίχθηκε σε μία σχέση ζωής μίλησε σε συνέντευξή της η Άννα Φόνσου

Για την Αλίκη Βουγιουκλάκη και την μακροχρόνια σχέση που έχτισε μαζί της μίλησε σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ η Άννα Φόνσου.

«Με ειχαν ρωτήσει "πως αισθάνεστε που είστε σε ανταγωνισμό με την Αλίκη Βουγιουκλάκη;” και είχα απαντήσει… "ε, αυτή είν’ αυτή και γω είμαι γω, κάτι τέτοιο”», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός.

«Της το λένε, λοιπόν, αυτό της Αλίκης και της κίνησε την περιέργεια. Εγώ εννοούσα πως δεν την είχα γνωρίσει μέχρι τότε. Ό,τι έκανε η Μπριζίτ Μπαρντό και η Αλίκη Βουγιουκλάκη, μόλις μπήκα στο θέατρο, τα έκανα και γω. Δηλαδή ήμουν φανατική θαυμάστρια», πρόσθεσε η Άννα Φόνσου.

«Έμαθα που μένει και πήγα να της χτυπήσω το κουδούνι. Την ενημέρωσε η μαμά της, μπαίνω και ήμουν ντυμένη Βουγιουκλάκη. Μόλις με βλέπει η Αλίκη, λοιπόν, της λέω… “βλέπετε ότι μπορεί να ΄χω πει εγώ ότι δεν σας ξέρω;”. Με αγκάλιασε και από τότε δεν χωρίσαμε ποτέ, ήμασταν φίλες. Ήταν πλάι μου στις πιο δύσκολες στιγμές», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

