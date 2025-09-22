Άννα Φόνσου: «Έμεινα στον δρόμο και η Αλίκη Βουγιουκλάκη με βοήθησε να φτιάξω ξανά τη ζωή μου»

Η Άννα Φόνσου βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (22/9) καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ. Μεταξύ άλλων, η γνωστή ηθοποιός μίλησε για την καλλιτεχνική της πορεία και την φιλία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

«Γεννήθηκα πολύ φτωχιά, ας μην ντρεπόμαστε να το πούμε, απλώς εκεί που γεννήθηκα στην Καισαριανή και οι διπλανοί φτωχοί ήταν και δεν είχα κανέναν ανταγωνισμό. Μετά πήγα στην Τήνο, όπου η γιαγιά μου ήταν καθαρίστρια στο σχολείο και με πήραν κι εμένα στις καλόγριες. Όταν έβγαλα χρήματα το πρώτο πράγμα που αγόρασα ήταν παπούτσια», εξομολογήθηκε η Άννα Φόνσου.

«Υπήρξαν περίοδοι στη ζωή μου που βρέθηκα χωρίς καθόλου λεφτά αλλά είχα κάτι φύλακες αγγέλους στη ζωή μου. Όταν στα 30 μου έμεινα χωρίς καθόλου λεφτά, γιατί είχα χωρίσει από τον άντρα μου και έφυγα από το σπίτι. Τηλεφωνώ στην Αλίκη Βουγιουκλάκη και της λέω “Έμεινα στον δρόμο. Χώρισα, μου έκλεισε τη μπουτίκ, μου πήρε και το θέατρο” και μου λέει “πήγαινε στη Μεγάλη Βρετανία και έρχομαι” μέσα στη νύχτα. Έρχεται και μου λέει “θα κλείσουμε να πας στην Αυστραλία” και μου έκλεισε ένα συμβόλαιο στην Αυστραλία, πήρα και 1 εκατομμύριο δραχμές προκαταβολή και ξαναέφτιαξα τη ζωή μου», πρόσθεσε η ηθοποιός.

«Ήμασταν φίλες, διαφορετικές. Το “Περάστε την 1η του μηνός” για εκείνη ήταν και είπε “όχι να το παίξει η Άννα, γιατί παίζει πιο καλά κωμωδία από μένα”. Εγώ δεν ήθελα να παίξουμε μαζί γιατί θα χαλάγαμε τη φιλία μας. Ξέρω τον εαυτό μου ότι εγώ θα ήθελα τα έργα στα ψωνίστηκα, η Αλίκη θα ήθελε να το γεμίσουμε εγώ να τα άδειαζα», κατέληξε η Άννα Φόνσου.

