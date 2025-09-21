Μιμή Ντενίση για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Δεν ήταν ποτέ τεταμένες οι σχέσεις μας»

Η ηθοποιός και συγγραφέας, Μιμή Ντενίση, έκανε μία αναδρομή στην επαγγελματική της ζωή και τις συνεργασίες που είχε με σπουδαίες προσωπικότητες των τεχνών.

Μιλώντας στην ΕΡΤ για τη συνεργασία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, επεσήμανε πως «η Αλίκη, όποια κοπέλα έβγαινε με επιτυχία στην τηλεόραση, την έπαιρνε στο θέατρο. Η Αλίκη δεν είχε ανταγωνισμό μαζί μου, γιατί ήμουν μελαχρινή. Ποτέ δεν ήταν τεταμένες οι σχέσεις μας, ήταν ένα ψέμα αυτό».

Ακόμη, περιέγραψε την Αλίκη Βουγιουκλάκη ως μία πολύ έξυπνη γυναίκα, με αίσθηση του χιούμορ. «Η Αλίκη ήταν πολύ έξυπνη και πλακατζού. Όταν με συναντούσε, έκανε το αστειάκι της και έλεγε: “Α, πήραμε και το Μιμικάκι και βγάλαμε τα ματάκια μας”. Πάντα υπήρχε μεταξύ μας αγάπη και θαυμασμός», τόνισε.