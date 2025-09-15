Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται για δεύτερη φορά το σπίτι της στην Στησιχόρου

Για δεύτερη φορά πωλείται το θρυλικό σπίτι της Αλίκης Βουγιουκλάκη στην οδό Στησιχόρου, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο διαμέρισμα αυτό η αγαπημένη ηθοποιός έζησε στιγμές αγάπης με τον σύζυγό της, Δημήτρη Παπαμιχαήλ, βίωσε προσωπικές χαρές και λύπες, και από εκεί αναχώρησε για τελευταία φορά με προορισμό το εξωτερικό, ελπίζοντας να αντιμετωπίσει το σοβαρό πρόβλημα υγείας της.

Κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει διάφορες ιστορίες για το συγκεκριμένο σπίτι, το οποίο η Αλίκη είχε διαμορφώσει με γούστο, επιλέγοντας έπιπλα και διακοσμητικά τόσο από τις κορυφαίες μπουτίκ της Αθήνας όσο και από το εξωτερικό.

Το διαμέρισμα αργότερα περιήλθε στην κατοχή μιας Ελληνοαμερικανίδας, η οποία προσέθεσε τη δική της αισθητική στους εσωτερικούς χώρους, διατηρώντας όμως το βασικό σχέδιο της κατοικίας.

Η γυναίκα «έφυγε» από τη ζωή και το σπίτι περιήλθε εκ νέου στους κληρονόμους.

Πωλείται στα 4.000.000 ευρώ

Ο μεσίτης Μιχάλης Μουσσού μίλησε στο Buongiorno για το ακίνητο: «Είναι μία κομψή πολυκατοικία, με πολύ ωραία είσοδο. Το ίδιο το διαμέρισμα έχει τζαμαρίες μπροστά που είναι όλες σε μία βεράντα. Έχει θέα στον Λυκαβηττό. Πωλείται στα 4 εκ. ευρώ, δεν είναι θέμα τιμής, αλλά ψυχής. Υπάρχει ζήτηση σε αυτή την περιοχή. Άλλοι έρχονται να αφουγκραστούν την Αλίκη και κάποιοι πάνε για το σπίτι καθεαυτό και δεν τους ενδιαφέρει. Θέλει προσοχή στο να μην γίνεις ξεναγός του σπιτιού της Αλίκης», ανέφερε.

Μάλιστα βρέθηκε στο Marketplace στο Facebook η κονσόλα εισόδου του σπιτιού της Αλίκης Βουγιουκλάκη η οποία σύμφωνα με την αγγελία πωλείτο για 1.500 ευρώ.

