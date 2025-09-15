Αλίκη Βουγιουκλάκη: Το ιστορικό διαμέρισμα στην οδό Στησιχόρου προς πώληση

Το διαμέρισμα στην οδό Στησιχόρου, όπου έζησε η αείμνηστη Αλίκη Βουγιουκλάκη,επανέρχεται στην αγορά με τιμή 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο μεσίτης που έχει αναλάβει την πώληση μίλησε στην εκπομπή Buongiorno, επισημαίνοντας ότι η αξία του ακινήτου δεν καθορίζεται μόνο από την τοποθεσία του, αλλά και από το όνομα της εθνικής σταρ. «Η τιμή αντικατοπτρίζει όχι μόνο το κτίριο, αλλά και την ψυχή και τον άνθρωπο που το κατοίκησε», τόνισε.

Περιγράφοντας το διαμέρισμα, ανέφερε ότι βρίσκεται σε μια κομψή πολυκατοικία με εντυπωσιακή είσοδο, ενώ διαθέτει μεγάλες τζαμαρίες που οδηγούν σε ευρύχωρη βεράντα με θέα στον Λυκαβηττό. «Με έναν τρόπο θυμίζει παριζιάνικο διαμέρισμα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η συναισθηματική αξία του ακινήτου το καθιστά μοναδικό.

Ο μεσίτης επεσήμανε επίσης ότι η περιοχή έχει διαχρονικά υψηλή ζήτηση, καθώς πολλοί ενδιαφέρονται είτε για το σπίτι καθαυτό είτε για τη σύνδεσή του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. «Η παρουσία της Αλίκης δίνει επιπλέον αξία – αν αφήναμε οποιονδήποτε να μπει, θα υπήρχε ουρά μέχρι το Σύνταγμα. Χρειάζεται προσοχή για να προστατευθεί η μνήμη της και το σπίτι», κατέληξε.

