Σαν σήμερα 1η Μαΐου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1776 - Ο Ιησουίτης Άνταμ Βάισχαουπτ ιδρύει το Τάγμα των Πεφωτισμένων, των λεγόμενων Illuminati
- 1886 - Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πραγματοποιούνται συλλαλητήρια με αίτημα την οκτάωρη εργασία. Σε ανάμνηση των διαδηλώσεων, η 1η Μαΐου εορτάζεται σε πολλές χώρες ως Εργατική Πρωτομαγιά
- 1931 - Εγκαινιάζεται στη Νέα Υόρκη το Εμπάιρ Στέιτ Μπίλντινγκ.
- 1944 - 200 Έλληνες εκτελούνται στην Καισαριανή από τις Ναζιστικές δυνάμεις Κατοχής ως αντίποινα για την εκτέλεση του υποστράτηγου Φράντς Κρεχ στους Μολάους της Κρήτης
- 1945 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Ο υπουργός προπαγάνδας των Ναζί Γιόζεφ Γκαίμπελς και η σύζυγός του, Μάγδα, αυτοκτονούν στον κήπο του Ράιχ έξω από το Καταφύγιο του Χίτλερ. Τα παιδιά τους έχουν επίσης σκοτωθεί με κατάποση χαπιών κυανίου που εισήγαγε στο στόμα τους η μητέρα τους, Μάγδα.
- 1961 - Ο Φιντέλ Κάστρο ανακηρύσσει την Κούβα σοσιαλιστικό κράτος και καταργεί τις εκλογές.
- 1976 - Σκοτώνεται σε αυτοκινητικό δυστύχημα ο Έλληνας πολιτικός, ποιητής και αντιστασιακός Αλέξανδρος Παναγούλης
- 1994 - Ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 και ο κατά πολλούς, κορυφαίος οδηγός αγώνων, Άιρτον Σένα, σκοτώνεται σε ατύχημα στο Γκραν Πρι που διεξάγεται στην Ίμολα.
