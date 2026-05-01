Σαν σήμερα 1η Μαΐου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 1η Μαΐου

Σαν σήμερα 1η Μαΐου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.

  • 1776 - Ο Ιησουίτης Άνταμ Βάισχαουπτ ιδρύει το Τάγμα των Πεφωτισμένων, των λεγόμενων Illuminati
  • 1886 - Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πραγματοποιούνται συλλαλητήρια με αίτημα την οκτάωρη εργασία. Σε ανάμνηση των διαδηλώσεων, η 1η Μαΐου εορτάζεται σε πολλές χώρες ως Εργατική Πρωτομαγιά
  • 1931 - Εγκαινιάζεται στη Νέα Υόρκη το Εμπάιρ Στέιτ Μπίλντινγκ.
  • 1944 - 200 Έλληνες εκτελούνται στην Καισαριανή από τις Ναζιστικές δυνάμεις Κατοχής ως αντίποινα για την εκτέλεση του υποστράτηγου Φράντς Κρεχ στους Μολάους της Κρήτης
  • 1945 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Ο υπουργός προπαγάνδας των Ναζί Γιόζεφ Γκαίμπελς και η σύζυγός του, Μάγδα, αυτοκτονούν στον κήπο του Ράιχ έξω από το Καταφύγιο του Χίτλερ. Τα παιδιά τους έχουν επίσης σκοτωθεί με κατάποση χαπιών κυανίου που εισήγαγε στο στόμα τους η μητέρα τους, Μάγδα.
  • 1961 - Ο Φιντέλ Κάστρο ανακηρύσσει την Κούβα σοσιαλιστικό κράτος και καταργεί τις εκλογές.
  • 1976 - Σκοτώνεται σε αυτοκινητικό δυστύχημα ο Έλληνας πολιτικός, ποιητής και αντιστασιακός Αλέξανδρος Παναγούλης
  • 1994 - Ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 και ο κατά πολλούς, κορυφαίος οδηγός αγώνων, Άιρτον Σένα, σκοτώνεται σε ατύχημα στο Γκραν Πρι που διεξάγεται στην Ίμολα.
