Ποιοι παρουσιαστές θα πιάσουν τον Μάη εκτός TV

Πώς θα κινηθούν, σήμερα, τα ζωντανά προγράμματα της μικρής οθόνης;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αλλαγές στο πρόγραμμα των καναλιών θα δούμε, σήμερα 1η Μαϊου, με κάποιους παρουσιαστές να πατούν pause στις τηλεοπτικές τους υποχρεώσεις έχοντας ήδη «γράψει» τις εκπομπές τους.

Συγκεκριμένα, στον ALPHA, «Happy Day» και «Super Κατερίνα» θα προβληθούν ωστόσο οι εκπομπές είναι μαγνητοσκοπημένες. Η παρέα της Σταματίνας Τσιμτσιλή και της Κατερίνας Καινούργιου θα έχουν την ευκαιρία για στιγμές χαλάρωσης, ανανεώνοντας το ζωντανό τους ραντεβού με τους τηλεθεατές για τη Δευτέρα. Να σημειωθεί ότι η Κατερίνα Καινούργιου θα επιστρέψει στο πόστο της στις 11 Μαϊου, μετά από μία ευτυχισμένη περίοδο όπου κρατά αγκαλιά το πρώτο της παιδί.

stamatina-tsimtsilhxxx-1.jpg

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή

Στο ίδιο mood με τις προαναφερθείσες βρίσκεται και ο Γιώργος Λιάγκας, καθώς το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 θα κρατήσει παρέα με μαγνητοσκοπημένη εκπομπή. Στο μέτωπο του καναλιού του Αμαρουσίου, το «Καλημέρα Ελλάδα» με τους Παναγιώτη Στάθη και Στέφανο Σίσκο δεν θα βγει στον αέρα.

panagiwths-sta8hs.jpg

Ο Παναγιώτης Στάθης

Στο STAR είναι γνωστό ότι επενδύουν στις παιδικές σειρές στην πρωινή ζώνη. Έτσι, σήμερα, τη θέση τόσο του «Breakfast@STAR» όσο και της κοινωνικής εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» θα πάρουν προγράμματα για τους λιλιπούτειους τηλεθεατές.

elenh-xatzidoy-eteoklhs-payloy-3-1.jpg

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου

Στο ενημερωτικό μετερίζι του ΣΚΑΪ, οι τρεις ενημερωτικές εκπομπές θα είναι live. «Σήμερα», «Αταίριαστοι» και «Live You», θα κρατήσουν παρέα στο κοινό. Το μεσημέρι, ο Κώστας Τσουρός με το μαγκαζίνο «Το’χουμε» δεν θα βγει στον τηλεοπτικό αέρα. Τη θέση του θα πάρει η επανάληψη του «Happy Traveller». Στο OPEN, επίσης, τα ενημερωτικά μαγκαζίνο και οι παρουσιαστές τους θα είναι στις επάλξεις. Η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος», με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, αλλά και το «10 Παντού», με τον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμήτρου, θα είναι on air.

Στο MEGA, οι εκπομπές «Κοινωνία ώρα MEGA» και «Buongiorno» θα συντροφεύσουν το κοινό με live εκπομπές. Στη μεσημεριανή ζώνη, το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο δεν θα προβληθεί. Τη θέση του θα πάρει η επανάληψη της κωμικής σειράς «Έχω παιδιά», αλλά και η κωμωδία «Το τεμπελόσκυλο».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ