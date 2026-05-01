Τριήμερο Αγίου Πνεύματος 2026: Ποιοι δικαιούνται vouchers για οικονομικές αποδράσεις

Τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν οικονομικές διακοπές σε προορισμούς της Ελλάδας θα έχουν φέτος οι πολίτες κατά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος (30 Μαΐου – 1 Ιουνίου), αξιοποιώντας επιδοτούμενα vouchers μέσα από νέα προγράμματα τουρισμού που τίθενται σε εφαρμογή το επόμενο διάστημα.

Σημειώνεται ότι η ημέρα του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα 1 Ιουνίου) δεν αποτελεί υποχρεωτική αργία για όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ωστόσο ισχύει ως αργία για συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες και φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τα βασικά προγράμματα

Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:

εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα,

ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ,

άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ με τουλάχιστον 3 μήνες ανεργίας.

Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

έως 16.000 ευρώ για άγαμους,

έως 24.000 ευρώ για έγγαμους (με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί),

έως 29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες.

Η προθεσμία για αιτήσεις λήγει στις 3 Μαΐου, με ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης λόγω αυξημένης ζήτησης.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει στις 18 Μαΐου και να διαρκέσει 13 μήνες.

Παροχές:

έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή συμμετοχή,

έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε νησιά όπως Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος,

έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε περιοχές όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία.

Τα ακτοπλοϊκά καλύπτονται κατά 75% (25% συμμετοχή), ενώ για ΑμεΑ είναι δωρεάν.

Ειδικά προγράμματα

“Chios Pass 2026” & “Kythira Pass 2026”

Δικαιούχοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με βάση τη δήλωση του 2024.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν από 14 έως 18 Μαΐου μέσω gov.gr.

Ενίσχυση:

300 ευρώ για τη Χίο,

250 ευρώ για τα Κύθηρα.

Ωφελούμενοι είναι σύζυγοι και εξαρτώμενα τέκνα.

Νέο πρόγραμμα για συνταξιούχους

Έως τις 4 Μαΐου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού που αφορά συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (πρώην ΟΑΕΕ).

Το πρόγραμμα:

ξεκινά την 1η Ιουνίου 2026,

έχει διάρκεια 13 μήνες,

περιλαμβάνει 25.000 vouchers.

Δικαιούχοι:

συνταξιούχοι e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ).

Παροχές:

1 έως 6 διανυκτερεύσεις σε όλη την Ελλάδα,

έως 10 ή 12 διανυκτερεύσεις σε συγκεκριμένες περιοχές,

χωρίς ιδιωτική συμμετοχή σε επιλεγμένες περιοχές.

Ακτοπλοϊκά:

50% συμμετοχή για τον γενικό πληθυσμό,

δωρεάν για ΑμεΑ.

Διαβάστε επίσης