Αγίου Πνεύματος 2026: Για ποιους είναι αργία και πότε «πέφτει» φέτος
Ποιες αργίες ακολουθούν
- Η εορτή του Αγίου Πνεύματος το 2026 πέφτει Δευτέρα 1 Ιουνίου και αποτελεί αργία για τον δημόσιο τομέα.
- Στον ιδιωτικό τομέα η αργία της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος ισχύει μόνο για συγκεκριμένους κλάδους ή αν προβλέπεται από συλλογική σύμβαση ή κανονισμό εργασίας.
- Η Πρωτομαγιά 2026 πέφτει Παρασκευή και είναι υποχρεωτική αργία για όλους τους τομείς.
- Άλλες σημαντικές υποχρεωτικές αργίες του 2026 είναι ο Δεκαπενταύγουστος, η 28η Οκτωβρίου, τα Χριστούγεννα και η 26η Δεκεμβρίου.
Την ευκαιρία για ένα ακόμη τριήμερο ξεκούρασης θα έχουν εργαζόμενοι στις αρχές Ιουνίου, καθώς φέτος η εορτή του Αγίου Πνεύματος πέφτει τη Δευτέρα 1η του μήνα. Στη μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας, η Εκκλησία τιμά το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας.
Σημειώνεται πως θα προηγηθεί ακόμη ένα τριήμερο, καθώς η 1η Μαΐου, πέφτει Παρασκευή.
Ακολουθεί πίνακας με τις επόμενες αργίες για το 2026:
Πρωτομαγιά
1 Μαΐου
Παρασκευή
Ναι
Ναι
Υποχρεωτική αργία (Ν. 4468/2017)
Αγίου Πνεύματος
1 Ιουνίου
Δευτέρα
Ναι
Όχι **
Αργία Δημοσίου & συγκεκριμένων κλάδων
Δεκαπενταύγουστος
15 Αυγούστου
Σάββατο
Ναι
Ναι
Υποχρεωτική αργία
28η Οκτωβρίου
28 Οκτωβρίου
Τετάρτη
Ναι
Ναι
Υποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021)
Χριστούγεννα
25 Δεκεμβρίου
Παρασκευή
Ναι
Ναι
Υποχρεωτική αργία
26η Δεκεμβρίου
26 Δεκεμβρίου
Σάββατο
Ναι
Ναι
Υποχρεωτική αργία (Ν. 4554/2018)
Για ποιους είναι αργία
Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί επίσημη αργία για τον δημόσιο τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες και ισχύει μόνο για συγκεκριμένους κλάδους (όπως τράπεζες, ΟΤΑ, σχολεία κ.ά.) ή εφόσον προβλέπεται από συλλογική σύμβαση, κανονισμό εργασίας ή καθιερωμένη πρακτική.