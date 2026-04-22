Αγίου Πνεύματος 2026: Για ποιους είναι αργία και πότε «πέφτει» φέτος

Την ευκαιρία για ένα ακόμη τριήμερο ξεκούρασης θα έχουν εργαζόμενοι στις αρχές Ιουνίου, καθώς φέτος η εορτή του Αγίου Πνεύματος πέφτει τη Δευτέρα 1η του μήνα. Στη μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας, η Εκκλησία τιμά το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας.

Σημειώνεται πως θα προηγηθεί ακόμη ένα τριήμερο, καθώς η 1η Μαΐου, πέφτει Παρασκευή.

Ακολουθεί πίνακας με τις επόμενες αργίες για το 2026:

Πρωτομαγιά

«Εργατική Πρωτομαγιά» 1 Μαΐου Παρασκευή Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία (Ν. 4468/2017) Αγίου Πνεύματος

«Κάθοδος του Αγίου Πνεύματος» 1 Ιουνίου Δευτέρα Ναι Όχι ** Αργία Δημοσίου & συγκεκριμένων κλάδων Δεκαπενταύγουστος

«Κοίμηση της Θεοτόκου» 15 Αυγούστου Σάββατο Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία 28η Οκτωβρίου

«Εθνική Επέτειος του Όχι» 28 Οκτωβρίου Τετάρτη Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021) Χριστούγεννα

«Γέννηση του Χριστού» 25 Δεκεμβρίου Παρασκευή Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία 26η Δεκεμβρίου

«Σύναξη της Θεοτόκου» 26 Δεκεμβρίου Σάββατο Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία (Ν. 4554/2018)

Για ποιους είναι αργία

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί επίσημη αργία για τον δημόσιο τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες και ισχύει μόνο για συγκεκριμένους κλάδους (όπως τράπεζες, ΟΤΑ, σχολεία κ.ά.) ή εφόσον προβλέπεται από συλλογική σύμβαση, κανονισμό εργασίας ή καθιερωμένη πρακτική.

