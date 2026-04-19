Αργία Πρωτομαγιάς: Πότε μεταφέρεται, τι ισχύει φέτος

Η Πρωτομαγιά είναι θεσμοθετημένη υποχρεωτική αργία και η εργασία κατά τη διάρκεια της επιτρέπεται μόνο σε εξαιρούμενες επιχειρήσεις με υποχρεωτική προσαύξηση στους μισθούς.

Για εργαζόμενους με ημερομίσθιο, η προσαύξηση είναι 75% επί του κανονικού ημερομισθίου, ενώ για μηνιαίους μισθωτούς ισχύουν διαφορετικοί υπολογισμοί ανάλογα με το καθεστώς της επιχείρησης.

Δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός της Πρωτομαγιάς με ρεπό, καθώς θεωρείται υποχρεωτική αργία που δεν αντικαθίσταται.

Η Πρωτομαγιά καθιερώθηκε το 1889 ως εργατική γιορτή προς τιμήν της εξέγερσης των εργατών του Σικάγου το 1886 για το οκτάωρο και καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Οι Αργίες του Πάσχα πέρασαν και οι εργαζόμενοι, αλλά και οι μαθητές αδημονούν για την επόμενη αργία, που δεν είναι άλλη από την Πρωτομαγιά. Φέτος η 1η Μαΐου πέφτει Παρασκευή, οπότε υπάρχει άλλο ένα τριήμερο χαλάρωσης ενόψει.

Η Πρωτομαγιά, ως εργατική γιορτή, καθιερώθηκε την 20ή Ιουλίου 1889, κατά τη διάρκεια του ιδρυτικού συνεδρίου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς στο Παρίσι, εις ανάμνηση του ξεσηκωμού των εργατών του Σικάγου την 1η Μαΐου 1886, που διεκδικούσαν το οκτάωρο και καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Η εξέγερση αυτή κατέληξε σε αιματοχυσία λίγες μέρες αργότερα, με την επέμβαση της αστυνομίας και των πρωτοπαλίκαρων της εργοδοσίας. Έκτοτε, η Πρωτομαγιά αποτελεί ημέρα απεργίας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Πρωτομαγιά μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη εργάσιμη ημέρα μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, όταν συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα, υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς της αργίας με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

Πέρυσι για παράδειγμα η Πρωτομαγιά μεταφέρθηκε λόγω σύμπτωσης με την πασχαλινή περίοδο.

Τι ισχύει για την Πρωτομαγιά 2026

Φέτος η Πρωτομαγιά πέφτει Παρασκευή, οπότε δεν τίθεται θέμα μετάθεσης, μιας και είναι εργάσιμη ημέρα, ενώ έχει περάσει και το Πάσχα.

Κατά την ημέρα της Πρωτομαγιάς απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων, εκτός από τις επιχειρήσεις που εξαιρούνται ρητά από τη νομοθεσία. Σε περίπτωση εργασίας, προβλέπεται υποχρεωτική προσαύξηση στις αποδοχές.