Κέρδη στη Wall Street με ώθηση από S&P 500 και Nasdaq
Με άνοδο ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
1'
Με κέρδη έκλεισε την Πέμπτη (30/4) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq κατέγραψαν τις καλύτερες μηνιαίες επιδόσεις τους από το 2020.
Οι δείκτες
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 790,33 μονάδων (+1,62%), στις 49.652,14 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 219,07 μονάδων (+0,89%), στις 24.892,31 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 73,06 μονάδων (+1,02%), στις 7.209,01 μονάδες.
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
