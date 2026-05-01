ΟΗΕ: H Ελλάδα στηρίζει τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων

Η Ελλάδα επανέλαβε στον ΟΗΕ τη στήριξή της στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, ενώ ο Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε ότι οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη εντείνουν τη διεθνή πυρηνική απειλή.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Η Ελλάδα επανέλαβε τη στήριξή της στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων και στους τρεις πυλώνες της.
  • Ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ υπογράμμισε την ανάγκη για σταδιακή προσέγγιση εντός συμφωνημένου πλαισίου για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα.
  • Η Ελλάδα υποστηρίζει τις ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις Συνολικές Συμφωνίες Διασφαλίσεων και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο του ΙΑΕΑ.
  • Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε ότι η Συνθήκη πρέπει να εξελιχθεί για να αντιμετωπίσει τις απειλές από νέες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κβαντική υπολογιστική.
  • Ο Γκουτέρες τόνισε ότι η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία στη Συνθήκη έχουν φθαρεί, απαιτώντας αναζωογόνηση των δεσμεύσεων για την εξάλειψη των πυρηνικών όπλων.
Στην 11η Διάσκεψη Αναθεώρησης της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) του 1970, που διεξάγεται στην Έδρα των Ηνωμένων Εθνών έως τις 22 Μαΐου 2026, η Ελλάδα επανέλαβε την ισχυρή στήριξή της στη Συνθήκη και στους τρεις πυλώνες της.

Ο Αναπ. Μόνιμος Αντιπρόσωπος της χώρας μας στον ΟΗΕ Ιωάννης Σταματέκος μιλώντας στη ΓΣ τόνισε ότι μια σταδιακή προσέγγιση, εντός συμφωνημένου πλαισίου, αποτελεί τον μόνο ρεαλιστικό τρόπο για την επίτευξη του κοινού στόχου ενός κόσμου απαλλαγμένου από πυρηνικά όπλα.

Έκανε έκκληση για την αντιμετώπιση των επίμονων κρίσεων διάδοσης και υποστήριξε τις ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής επιστήμης και τεχνολογίας υπό τις Συνολικές Συμφωνίες Διασφαλίσεων και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).

Ο Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες μιλώντας στη ΓΣ προειδοποίησε ότι η Συνθήκη πρέπει να εξελιχθεί για να επιβιώσει στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων νέων τεχνολογιών.

Ο κ. Γκουτέρες δήλωσε ότι ακρογωνιαίος λίθος των προσπαθειών για την εξάλειψη των πυρηνικών όπλων έχει διαβρωθεί, με δεσμεύσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί και με την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία να φθίνουν. «Πρέπει να δώσουμε εκ νέου ζωή στη Συνθήκη», τόνισε.

Πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι η σημερινή πυρηνική απειλή επιτείνεται από νέους κινδύνους που απορρέουν από ταχέως εξελισσόμενες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κβαντική υπολογιστική.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Άλλη μία νίκη και μετά… This is OAKA»

01:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη στη Wall Street με ώθηση από S&P 500 και Nasdaq

01:32ΕΘΝΙΚΑ

ΟΗΕ: H Ελλάδα στηρίζει τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων

01:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Βαλένθια κάλεσε την αστυνομία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για ένα «call a foul»

00:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλος Αταμάν με τη… φιλοξενία της Βαλένθια: «Μπροστά στα αποδυτήριά μας είναι 10 αστυνομικοί»

00:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ – Παπασταύρου: Προχωράμε γρήγορα σε θέματα αποθήκευσης ενέργειας

00:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 105-107: Ο Χέιζ-Ντέιβις της έκλεισε το... σπίτι!

23:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προανακριτική - ΟΠΕΚΕΠΕ - Αραμπατζή: «Αίολη, άδικη, αβάσιμη και ανυπόστατη η εμπλοκή μου»

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 47χρονος για παρακολούθηση της πρώην συντρόφου του

23:57ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 105-107 - Τελικό! Νέο τεράστιο break στην Ισπανία

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και όπλων με πλοκάμια σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη - 8 συλλήψεις

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η νοσηλεύτρια που συγκίνησε την Ελλάδα ντύθηκε νύφη

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη influencer εξηγεί γιατί δεν πρέπει να υποχρεώνουμε τα παιδιά να μοιράζονται τα πράγματά τους

23:16ΕΛΛΑΔΑ

«Λευκή» Πρωτομαγιά στο Νυμφαίο: Βίντεο από το χιονισμένο τοπίο - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τροχαίο ατύχημα στα Περιβόλια- Συγκρούστηκαν δύο οχήματα

23:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις 86-74: Μία νίκη μακριά απ’ την Αθήνα η ομάδα του Γιασικεβίτσιους

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόρος 89χρονου: Όταν μετέβη στον ΕΦΚΑ, τον αποκάλεσαν «γενίτσαρο που ήρθε να πάρει τη σύνταξη»

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ από σήμερα ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την φετινή αντιπυρική περίοδo

22:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Μονακό 94-64: Εύκολο 2-0 με... τριαντάρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:10ΚΟΣΜΟΣ

«Γ@μ@@@ παιδόφιλε»: Συγκλονίζει βίντεο με 3 εφήβους να χτυπούν 49χρονο μέχρι θανάτου

01:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Βαλένθια κάλεσε την αστυνομία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για ένα «call a foul»

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η νοσηλεύτρια που συγκίνησε την Ελλάδα ντύθηκε νύφη

00:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 105-107: Ο Χέιζ-Ντέιβις της έκλεισε το... σπίτι!

20:55LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η συγκλονιστική αποκάλυψη του γιατρού της για τις τελευταίες στιγμές της

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή η αγγελία αποκάλυψε το «γηροκομείο» της ντροπής στους Αμπελόκηπους

19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Πότε αλλάζει το σκηνικό

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Ραγίζουν καρδιές για τη 12χρονη Αγλαΐα: Το συγκλονιστικό μοιρολόι του μαντιναδολόγου Αντώνη Κουκλινού

00:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλος Αταμάν με τη… φιλοξενία της Βαλένθια: «Μπροστά στα αποδυτήριά μας είναι 10 αστυνομικοί»

21:42LIFESTYLE

«Θύελλα» αντιδράσεων στα social media με την «αντιεπαγγελματική» συμβουλή της Emily Blunt

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πιθανότατα» οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τα αμερικανικά στρατεύματα από Ιταλία και Ισπανία

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Βραζιλία: Έθαψε την 5χρονη κόρη της ζωντανή και την τσιμέντωσε - «Κουφός είσαι; Πέθανε»

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Η Αφρική κόβεται στα δύο - Πότε θα έχουμε μια νέα Ήπειρο

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία: Μητέρα αυτοκτόνησε όταν έμαθε ότι ο σύζυγός της σκότωσε την κόρη τους

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Τάση για πρώτο θερμό επεισόδιο τον Μάιο

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Αύριο η «Πανσέληνος των Λουλουδιών» στον ουρανό - Τι ώρα θα είναι στην κορυφωσή του το θέαμα

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόρος 89χρονου: Όταν μετέβη στον ΕΦΚΑ, τον αποκάλεσαν «γενίτσαρο που ήρθε να πάρει τη σύνταξη»

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ίλιον: Κάηκε ολοσχερώς η επιχείρηση ανταλλακτικών – Μεγάλες ζημιές και σε διαμερίσματα

22:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Μονακό: Εξαλλος ο Τζέιμς - Αποβλήθηκε και έκανε χειρονομία για… χρήματα στους διαιτητές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ