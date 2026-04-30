«Λευκή» Πρωτομαγιά στο Νυμφαίο: Βίντεο από το χιονισμένο τοπίο - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Newsbomb

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μπορεί η Πρωτομαγιά να σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη γιορτή της άνοιξης, ωστόσο ο καιρός είχε άλλα σχέδια για φέτος, αφού η χώρα θα κινηθεί σε χειμωνιάτικους ρυθμούς.

Μάλιστα κάποιες περιοχές έχουν «ντυθεί» στα λευκά, όπως το Νυμφαίο της Φλώρινας με τις εικόνες από το χιονισμένο τοπίο να θυμίζουν περισσότερο Δεκέμβριο και Ιανουάριο παρά Μάιο.

Με πτώση της θερμοκρασίας και ενισχυμένους βοριάδες θα κυλήσει ο καιρός από την Πρωτομαγιά μέχρι την Τρίτη 5 Μαΐου, ενώ στα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται σταδιακή βελτίωση και άνοδος της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα.

Τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση.

Το Σάββατο ο καιρός παραμένει άστατος κυρίως στα κεντρικά, ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο.

Την Κυριακή τα φαινόμενα περιορίζονται κυρίως στα ανατολικά και το Αιγαίο, με σταδιακή βελτίωση από το βράδυ.

Από τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός γίνεται γενικά αίθριος, με λίγες απογευματινές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι εξασθενούν και η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά σε όλη τη χώρα.

Πού αναμένονται βροχές

Από πλευράς υετού ενδεικτικά η Παρασκευή 1η Μαΐου είναι η πιο ενδιαφέρουσα ημέρα, κυρίως για Θεσσαλονίκη, Τρίπολη, Λάρισα και Αλεξανδρούπολη. Το Σάββατο τα φαινόμενα υποχωρούν στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση κάποια υπολείμματα κυρίως στη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο. Την Κυριακή ξεχωρίζει το Ηράκλειο, όπου το σήμα υετού είναι αυξημένο, ενώ από τη Δευτέρα η εικόνα βελτιώνεται σχεδόν παντού και αρχίζει η θερμοκρασιακή ανάκαμψη.

Εντυπωσιακή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία μετά τις 8–9 Μαΐου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
Novibet
