Νέα στοιχεία από την κόρη του 89χρονου πιστολέρο – Οι αιχμές σε συγγενείς και η περιουσία

Snapshot Η κόρη του 89χρονου πιστολέρο εξέφρασε ανησυχίες για την υγεία του πατέρα της και κατήγγειλε ότι συγγενείς επιχείρησαν να ελέγξουν την περιουσία του.

Ο ηλικιωμένος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά το περιστατικό όπου τραυμάτισε πέντε άτομα σε ΕΦΚΑ και Εφετείο.

Η ανιψιά του 89χρονου που συγκατοικούσε μαζί του αρνήθηκε ότι υπήρξε προσπάθεια εκμετάλλευσης και περιέγραψε τον θείο της ως παράξενο αλλά ήρεμο.

Ο 89χρονος φέρεται να είχε εμμονές και απειλούσε από χρόνια ότι θα σκοτώσει όσους τον αδίκησαν, σχετιζόμενες με διαμάχη για την σύνταξή του.

Η οικογένεια εμφάνισε έντονες διαφωνίες σχετικά με την κατάσταση και τη διαχείριση της περιουσίας του ηλικιωμένου.

Σε νέες σοβαρές καταγγελίες προέβη η κόρη του 89χρονου πιστολέρο που έσπειρε τον τρόμο και τον πανικό σε ΕΦΚΑ και Εφετείο όπου άνοιξε πυρ και τραυμάτισε 5 άτομα.

Ο ηλικιωμένος το απόγευμα της Πέμπτης , πήρε το δρόμο για τη φυλακή καθώς κρίθηκε προφυλακιστέος για τις πράξεις του.

Η κόρη του 89χρονου είχε εκφράσει πολλές φορές στο παρελθόν την ανησυχία της για την κατάσταση της υγείας του πατέρας της. Μάλιστα σύμφωνα με την ίδια οι συγγενείς του 89χρονου είχαν γνώση της κατάστασής του ωστόσο δεν υπήρξε κάποια ανταπόκριση από το οικογενειακό περιβάλλον στην Ελλάδα.

Η γυναίκα το μεσημέρι της Πέμπτης, σε νέες δηλώσεις της στο Mega, άφησε αιχμές σε βάρος συγγενών του 89χρονου, οι οποίοι σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει, επιχείρησαν να αποκτήσουν τον έλεγχο της περιουσίας του.

«Και όταν εγώ έκανα Ελλάδα το 22′ που είχα πάει και είχα βρει τη θεία μου, την αδερφή του και την ανιψιά του που είπε ότι δεν τον προσέχανε. Της το είχα πει της θείας μου ότι ”ξέρεις κάτι θεία; Έχει πρόβλημα. Πρέπει να τον βοηθήσετε. Εμένα δεν μ’ ακούει, δεν μου μιλάει, στην κόρη μου δεν μιλάει”. Λέω πείτε του, πείτε του να πάει σε έναν γιατρό», αναφέρει η κόρη του 89χρονου.

Όπως συμπλήρωσε στη συνέχεια οι υποψίες της επιβεβαιώθηκαν μεταγενέστερα όταν διαπίστωσε τυχαία πως ο πατέρας της, είχε γράψει όλη την περιουσία του στην αδερφή και στην ανιψιά του.

«Και μου λέει όχι, μου λέει, ο πατέρας σου δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όλοι οι υπόλοιποι του φέρονται έτσι και. Κάτι τέτοια τρελά. Και της λέω τι λες ρε; Κατάληξη ήταν μετά από δυο μέρες τρεις να γυρίσει να μου πει ότι εγώ δεν είμαι παιδί του, ότι εγώ δε θέλω το καλό του και να τον αφήσω ήσυχο. Και μού έκοψε και την καλημέρα. Μετά από εκεί και μετά από μερικές μέρες που πήγα να κάνω κάτι συμβολαιογραφικά για να τακτοποιήσω κάποια χαρτιά εκεί που χρειαζόμουνα, έμαθα ότι έχει γράψει και την περιουσία όλη στην αδερφή του, στην ανιψιά του».

«Απέναντι σε μένα και στην οικογένειά μου ήταν ήρεμος, καλός και δοτικός»

Στο Mega μίλησε και μία από τις ανιψιές του 89χρονου. Πρόκειται για τη γυναίκα με την οποία συγκατοικούσε ο ηλικιωμένος στα Άνω Πατήσια. Η ιδια αρνήθηκε ότι έκανε κάποια προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τον θείο της ωστόσο άνει λόγο για έναν παράξενο άνθρωπο με εμμονές από το παρελθόν.

«Τον φιλοξενώ στο σπίτι μου επί της οδού Ανθέων όποτε έρχεται στην Αθήνα. Μάλιστα του έχω δώσει και κλειδιά για το σπίτι. Απέναντι σε μένα και στην οικογένειά μου ήταν ήρεμος, καλός και δοτικός, καθώς δεν είχε άλλους συγγενείς ως στήριγμα και μας είχε σαν οικογένειά του. Και απέναντι στους γείτονες συμπεριφερόταν κανονικά, όμως δεν είχε πολλές επαφές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την μοιραία ημέρα η ανιψιά του 89χρονου ανεφερε:

«Την Τρίτη το πρωί ξύπνησα γύρω στις 07:00 και εκείνος ήταν ήδη ξύπνιος. Κάτσαμε και ήπιαμε καφέ και καθόλη την διάρκεια ήταν ήρεμος, συμπεριφερόταν κανονικά όπως συμπεριφέρεται κάθε μέρα. Από την προηγούμενη ημέρα μου είχε πει ότι θα φύγει για Χανδρινό και μου ανέφερε πάλι ότι θα σκοτώσει. Αφού ήπιαμε καφέ, περί ώρα 08:20 χτύπησε ένας ταξιτζής το θυροτηλέφωνο για να κατέβει, όμως εκείνος δεν ήταν έτοιμος και μέχρι να ετοιμαστεί πέρασε περίπου μισή ώρα».

Η ανιψιά του ηλικιωμένου σημείωσε ότι στο παρελθόν έχει ακούσει τον θείο της να απειλεί, αλλά δεν έδωσε σημασία καθώς πίστευε ότι δεν θα κάνει το επόμενο βήμα.

«Γενικά ήταν ένας παράξενος άνθρωπος, πίστευε ότι του είχαν κάνει μάγια και για αυτό τον λόγο είχε χωρίσει με την πρώην σύζυγό του. Τουλάχιστον δέκα χρόνια μας έλεγε ανά διαστήματα ότι θα σκοτώσει τα άτομα που τον αδίκησαν, αναφερόμενος σε μια διαμάχη που είχε με το ΙΚΑ, σχετικά με κάποια ένσημα για τα οποία δεν του έδιναν σύνταξη».

