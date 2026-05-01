Πρωτομαγιά 2026: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα τα μέσα μεταφοράς – Τι ισχύει για μετρό και λεωφορεία

Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται για τα δρομολόγια μέσω της εφαρμογήςματικής του ΟΑΣΑ, της ιστοσελίδας της ΣΤΑΣΥ και του πληροφοριακού κέντρου 11185.

Ανακοίνωση για την λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, ανήμέρα της Εργατικής Πρωτομαγιάς, εξέδωσε ο ΟΑΣΑ.

Τα μέσα λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζομένων θα κινηθούν σήμερα ως εξής:

ΗΣΑΠ, μετρό, τραμ

Οι Γραμμές 1 (ΗΣΑΠ), 2 & 3 του Μετρό καθώς και το Τραμ, δεν θα λειτουργήσουν καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Λεωφορεία, τρόλεϊ

Στα λεωφορεία και τρόλεϊ, οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 το πρωί και από τις 21:00 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας. Η λειτουργία των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τη λήξη της στάσης εργασίας στις 09:00 και αντίστοιχα θα ξεκινήσει πριν τις 21:00 η προοδευτική απόσυρσή τους προς τα αμαξοστάσια.

Επιπλέον, λόγω συμμετοχής μέρους των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ, αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών και κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους, ενώ στις λεωφορειακές γραμμές (περιαστικές) που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα, όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Επισημαίνεται πως για τις ώρες λειτουργίας των λεωφορείων και τρόλεϊ θα ισχύσει πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής .

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται από την εφαρμογή της τηλεματικής του ΟΑΣΑ, την ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ καθώς και από το πληροφοριακό μας κέντρο 11185.