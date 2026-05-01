Και τώρα πρόκριση με τον κόσμο του

Εβδομάδα ορόσημο μπορεί να χαρακτηριστεί αυτή που φτάνει στο τέλος της για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του “τριφυλλιού” ξεκίνησε από την 7η θέση της κατάταξης για να ταξιδέψει στην Ισπανία και τη Βαλένθια, για να αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας την ομάδα - έκπληξη της διοργάνωσης για να πάρει την πρόκριση στο Final-4.

Και εκεί που όλοι νόμιζαν ότι ο Παναθηναϊκός θα… δυσκολευόταν, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν προσγείωσε… απότομα τη Βαλένθια. Οι “πράσινοι” έκαναν το “μπαμ’ από τον πρώτο αγώνα και σήμερα το πρωί η αποστολή επέστρεψε με δύο νίκες στις αποσκευές της.

Από σήμερα όμως η μπάλα… είναι κάτω. Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του μία μεγάλη ευκαιρία να τελειώσει τη δουλειά. Την Τετάρτη το βράδυ στο Telekom Center Athens οι “πράσινοι” θα υποδεχτούν την Βαλένθια, με στόχο τη… σκούπα και το 3-0 που θα τους στείλει στο… Telekom Center Athens για το Final-4.

Σε ένα Telekom Center που αναμένεται να είναι κατάμεστο από 20.000 φίλους της ομάδας του Παναθηναϊκού οι οποίοι θα γεμίσουν κάθε… γωνιά του γηπέδου για να δουν τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του να πανηγυρίζουν μία ακόμα πρόκριση σε ένα ακόμα Final-4. Σε ένα ιστορικό… Final-4