Θεσσαλονίκη: Επίθεση από ομάδα φοιτητών σε βάρος του αντιπρύτανη του ΑΠΘ

Οι πρυτανικές αρχές δηλώνουν ότι θα προβούν στις αναγκαίες ενέργειες

  • Ο Αντιπρύτανης του ΑΠΘ Ιάκωβος Μιχαηλίδης δέχθηκε επίθεση από ομάδα φοιτητών και μελών ΔΕΠ εντός του κτιρίου Διοίκησης, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νοσοκομειακή περίθαλψη.
  • Η επίθεση στόχευε στην ακύρωση ομόφωνης απόφασης της Συγκλήτου για τον Κανονισμό των Φοιτητικών Εστιών.
  • Οι πρυτανικές αρχές καταδικάζουν την επίθεση ως παραβίαση θεσμικής τάξης και δημοκρατικής διαδικασίας και δηλώνουν μηδενική ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές.
  • Το ΑΠΘ δεσμεύεται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της πανεπιστημιακής κοινότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του ιδρύματος.
  • Η ανακοίνωση τονίζει ότι το πανεπιστήμιο πρέπει να παραμείνει χώρος γνώσης, ασφάλειας και σεβασμού των θεσμών, χωρίς βία και εκφοβισμό.
Επίθεση κατά του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, καθηγητή Ιάκωβου Μιχαηλίδη, εντός του κτιρίου Διοίκησης καταγγέλλουν οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γνωστοποιώντας ότι ο προπηλακισμός είχε ως αποτέλεσμα ο κ. Μιχαηλίδης να αισθανθεί αδιαθεσία και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

«Ο προπηλακισμός από ομάδα φοιτητών και φοιτητριών, υποστηριζόμενης και από μέλη ΔΕΠ, με στόχο την ακύρωση συλλογικής ομόφωνης απόφασης της Συγκλήτου σχετικά με τον Κανονισμό των Φοιτητικών Εστιών, παραβιάζει κάθε έννοια θεσμικής τάξης και δημοκρατικής διαδικασίας. Οι αποφάσεις της Συγκλήτου είναι αποτέλεσμα νόμιμων, συλλογικών και διαφανών διαδικασιών και δεν υπόκεινται σε εκβιασμούς ή πιέσεις. Εξαιτίας της έντασης και της επιθετικότητας, ο Αντιπρύτανης αναγκάστηκε να διακόψει προγραμματισμένη συνάντηση με διεθνή αντιπροσωπεία από Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ και μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή», αναφέρεται στην ανακοίνωση των πρυτανικών Αρχών που εστάλη στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

«Τέτοια φαινόμενα δεν έχουν καμία θέση στο δημόσιο Πανεπιστήμιο. Εκφράζουν μια ισχνή μειοψηφία που επιχειρεί να επιβάλει τη βούλησή της με μέσα εκφοβισμού, προσβάλλοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υπονομεύοντας την ακαδημαϊκή ελευθερία και τη θεσμική λειτουργία», τονίζουν οι πρυτανικές Αρχές, ενώ «δηλώνουν με σαφήνεια ότι θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία των φοιτητών, των φοιτητριών και του προσωπικού του Ιδρύματος, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του».

«Η ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές είναι μηδενική. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο οφείλει και θα παραμείνει ένας χώρος γνώσης, ασφάλειας και σεβασμού των θεσμών. Όχι πεδίο άσκησης βίας και αυθαίρετης επιβολής», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:18ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Τουλάχιστον 15 νεκροί από βομβαρδισμούς του Ισραήλ την Πέμπτη

02:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επίθεση από ομάδα φοιτητών σε βάρος του αντιπρύτανη του ΑΠΘ

02:26ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Πρωτομαγιά 2026: Ξεκίνησε η απεργία της ΠΝΟ – Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

02:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Άλλη μία νίκη και μετά… This is OAKA»

01:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη στη Wall Street με ώθηση από S&P 500 και Nasdaq

01:32ΕΘΝΙΚΑ

ΟΗΕ: H Ελλάδα στηρίζει τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων

01:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Βαλένθια κάλεσε την αστυνομία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για ένα «call a foul»

00:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλος Αταμάν με τη… φιλοξενία της Βαλένθια: «Μπροστά στα αποδυτήριά μας είναι 10 αστυνομικοί»

00:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ – Παπασταύρου: Προχωράμε γρήγορα σε θέματα αποθήκευσης ενέργειας

00:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 105-107: Ο Χέιζ-Ντέιβις της έκλεισε το... σπίτι!

23:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προανακριτική - ΟΠΕΚΕΠΕ - Αραμπατζή: «Αίολη, άδικη, αβάσιμη και ανυπόστατη η εμπλοκή μου»

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 47χρονος για παρακολούθηση της πρώην συντρόφου του

23:57ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 105-107 - Τελικό! Νέο τεράστιο break στην Ισπανία

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και όπλων με πλοκάμια σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη - 8 συλλήψεις

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η νοσηλεύτρια που συγκίνησε την Ελλάδα ντύθηκε νύφη

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη influencer εξηγεί γιατί δεν πρέπει να υποχρεώνουμε τα παιδιά να μοιράζονται τα πράγματά τους

23:16ΕΛΛΑΔΑ

«Λευκή» Πρωτομαγιά στο Νυμφαίο: Βίντεο από το χιονισμένο τοπίο - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τροχαίο ατύχημα στα Περιβόλια- Συγκρούστηκαν δύο οχήματα

23:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις 86-74: Μία νίκη μακριά απ’ την Αθήνα η ομάδα του Γιασικεβίτσιους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:10ΚΟΣΜΟΣ

«Γ@μ@@@ παιδόφιλε»: Συγκλονίζει βίντεο με 3 εφήβους να χτυπούν 49χρονο μέχρι θανάτου

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η νοσηλεύτρια που συγκίνησε την Ελλάδα ντύθηκε νύφη

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή η αγγελία αποκάλυψε το «γηροκομείο» της ντροπής στους Αμπελόκηπους

19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Πότε αλλάζει το σκηνικό

00:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 105-107: Ο Χέιζ-Ντέιβις της έκλεισε το... σπίτι!

20:55LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η συγκλονιστική αποκάλυψη του γιατρού της για τις τελευταίες στιγμές της

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Ραγίζουν καρδιές για τη 12χρονη Αγλαΐα: Το συγκλονιστικό μοιρολόι του μαντιναδολόγου Αντώνη Κουκλινού

02:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Άλλη μία νίκη και μετά… This is OAKA»

21:42LIFESTYLE

«Θύελλα» αντιδράσεων στα social media με την «αντιεπαγγελματική» συμβουλή της Emily Blunt

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Τάση για πρώτο θερμό επεισόδιο τον Μάιο

23:57ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 105-107 - Τελικό! Νέο τεράστιο break στην Ισπανία

22:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Μονακό: Εξαλλος ο Τζέιμς - Αποβλήθηκε και έκανε χειρονομία για… χρήματα στους διαιτητές

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πιθανότατα» οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τα αμερικανικά στρατεύματα από Ιταλία και Ισπανία

01:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Βαλένθια κάλεσε την αστυνομία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για ένα «call a foul»

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόρος 89χρονου: Όταν μετέβη στον ΕΦΚΑ, τον αποκάλεσαν «γενίτσαρο που ήρθε να πάρει τη σύνταξη»

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι στους Αμπελόκηπους: Τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες σε άθλιες συνθήκες με δυσοσμία από ζώα, ληγμένα φαγητά και χωρίς φαρμακευτική αγωγή

02:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επίθεση από ομάδα φοιτητών σε βάρος του αντιπρύτανη του ΑΠΘ

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Η Αφρική κόβεται στα δύο - Πότε θα έχουμε μια νέα Ήπειρο

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Βραζιλία: Έθαψε την 5χρονη κόρη της ζωντανή και την τσιμέντωσε - «Κουφός είσαι; Πέθανε»

15:59LIFESTYLE

Το Σόι σου: Η απόφαση του καναλιού για τη σειρά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ