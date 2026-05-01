Πρωτομαγιά: Απεργιακές συγκεντρώσεις σε Αθήνα και μεγάλες πόλεις - Πώς κινούνται τα ΜΜΜ

Η ΓΣΕΕ και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καλούν σε συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος, η ΑΔΕΔΥ στην πλατεία Κοραή, ενώ το ΠΑΜΕ έχει εξαγγείλει κινητοποίηση στο Σύνταγμα

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

  • Η ΓΣΕΕ, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, η ΑΔΕΔΥ και το ΠΑΜΕ διοργανώνουν απεργιακές συγκεντρώσεις σε κεντρικές πλατείες της Αθήνας και μεγάλων πόλεων για την Εργατική Πρωτομαγιά.
  • Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία πραγματοποιεί 24ωρη απεργία με πλήρη ακινητοποίηση των πλοίων από τα μεσάνυχτα της 1ης Μαΐου έως τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας.
  • Τα μέσα σταθερής τροχιάς στην Αθήνα και τον Πειραιά (ΗΣΑΠ, Μετρό, Τραμ) δεν λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας λόγω απεργίας.
  • Λεωφορεία και τρόλεϊ στην Αθήνα εκτελούν δρομολόγια με πρόγραμμα Κυριακής μεταξύ 09:00 και 21:00, ενώ πραγματοποιούνται στάσεις εργασίας το πρωί και το βράδυ.
  • Στη Θεσσαλονίκη, τα λεωφορεία λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας λόγω 24ωρης απεργίας, ενώ τέσσερις σταθμοί μετρό παραμένουν κλειστοί από τις 09:00 έως τις 16:00 κατόπιν εντολής αστυνομίας.
Με συγκεντρώσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις στην Αθήνα και σε μεγάλες πόλεις της χώρας, γιορτάζουν σήμερα οι εργαζόμενοι την Εργατική Πρωτομαγιά.

Η ΓΣΕΕ και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καλούν σε συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος, η ΑΔΕΔΥ στην πλατεία Κοραή, ενώ το ΠΑΜΕ έχει εξαγγείλει κινητοποίηση στο Σύνταγμα. Στον Πειραιά, το κάλεσμα δίνεται από το Εργατικό Κέντρο Πειραιά στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Την ίδια ώρα, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία συμμετέχει στις εκδηλώσεις με 24ωρη πανελλαδική απεργία, η οποία ξεκίνησε στις 00:01 της 1ης Μαΐου και ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα, προκαλώντας καθολική ακινητοποίηση όλων των πλοίων.

Πρωτομαγιά: Πώς κινούνται τα ΜΜΕ

Σημαντικές αλλαγές καταγράφονται και στις αστικές συγκοινωνίες. Σε Αθήνα και Πειραιά, τα μέσα σταθερής τροχιάς - Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ), Μετρό (Γραμμές 2 και 3) και Τραμ - δεν θα λειτουργήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της, με τα οχήματα να κινούνται ενδιάμεσα με πρόγραμμα Κυριακής και σταδιακή επαναφορά και απόσυρση.

Παράλληλα, λόγω συμμετοχής εργαζομένων στην απεργία της ΓΣΕΕ, δεν αποκλείονται ακυρώσεις δρομολογίων ακόμη και κατά τις ώρες λειτουργίας. Το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται μέσω της εφαρμογής τηλεματικής του ΟΑΣΑ, της ιστοσελίδας της ΣΤΑΣΥ και του τηλεφωνικού κέντρου 11185.

Στη Θεσσαλονίκη, τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ θα κινηθούν με προσωπικό ασφαλείας, καθώς οι εργαζόμενοι συμμετέχουν επίσης σε 24ωρη απεργία. Κανονικά θα εκτελούνται τα δρομολόγια για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και η νυχτερινή γραμμή Ν1 (ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο).

Την ίδια στιγμή, τέσσερις σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης —«Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο»— θα παραμείνουν κλειστοί από τις 09:00 έως τις 16:00, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, ενώ δεν αποκλείονται καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια λόγω των κινητοποιήσεων.

