«Γ@μ@@@ παιδόφιλε»: Συγκλονίζει βίντεο με 3 εφήβους να χτυπούν 49χρονο μέχρι θανάτου

Συγκλονίζει βίντεο με τρεις εφήβους να λιθοβολούν μέχρι θανάτου 49χρονο σε παραλία, αποκαλώντας τον «παιδόφιλο».

Τα δύο αγόρια 15 και 16 ετών και το κορίτσι 16 ετών είχαν γνωρίσει τυχαία τον 49χρονο την ίδια μέρα και αντάλλαξαν μηνύματα αφού εκείνος έδωσε τον αριθμό του στο κορίτσι.

Χρησιμοποιώντας το ψεύτικο όνομα Sienna, κανόνισαν να συναντηθούν μαζί του κοντά σε παραλία.

Teenagers jailed for beachfront killing after victim propositioned 16 year old girl

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Crown Prosecution Service δείχνει τον Alexander να δέχεται επίθεση με μπουκάλια από τους τρεις νέους.

Ένα από τα αγόρια ακούγεται στο βάθος να τον αποκαλεί «γαμ@@@ παιδόφιλο», ενώ το κορίτσι φώναζε: «Είμαι γαμ@@@ δεκαέξι».

Ο Alexander στη συνέχεια έτρεξε κατά μήκος του μονοπατιού, με δύο από τους εφήβους να τον καταδιώκουν, ενώ το κορίτσι φώναζε «πιάστε τον».

Three teenagers have been sentenced to between five and seven years in custody for killing a man they thought was a paedophile on a beach in Leysdown-on-Sea.



Έπειτα κατέρρευσε στο έδαφος — παρασύροντας έναν από τους εφήβους μαζί του — πριν σηκωθεί και τρέξει ξανά.

Μόλις 68 λεπτά μετά τη συνάντησή του με την ομάδα, ο Alexander διαπιστώθηκε νεκρός στο σημείο.

Οι τρεις έφηβοι, των οποίων τα ονόματα δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν για νομικούς λόγους, καταδικάστηκαν συνολικά σε 19 χρόνια φυλάκιση.

Δύο από αυτούς κρίθηκαν ένοχοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ενώ ο τρίτος είχε ήδη παραδεχτεί την κατηγορία. Και οι τρεις αθωώθηκαν από την κατηγορία της δολοφονίας του Alexander.

