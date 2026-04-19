Φρίκη στο Τρινιντάντ: Οι σοροί 50 βρεφών εγκαταλείφθηκαν σε νεκροταφείο

Μία φρίκη αντίκρυσαν οι αρχές στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο, όταν εντόπισαν σε νεκροταφείο τα λείψανα τουλάχιστον 50 βρεφών και έξι ενηλίκων.

Η αστυνομική υπηρεσία της χώρας (TTPS) ανέφερε ότι τα πτώματα εντοπίστηκαν στην πόλη Κουμούτο, περίπου 40 χλμ. από την πρωτεύουσα Πορτ οφ Σπέιν στο Τρινιντάντ – ένα από τα δύο νησιά που αποτελούν το κράτος της Καραϊβικής.

Από την προκαταρκτική έρευνα προκύπτει ότι ενδέχεται να πρόκειται για περίπτωση «παράνομης απόρριψης πτωμάτων που δεν έχουν αναγνωριστεί», πρόσθεσε.

Δεν είναι σαφές εάν το περιστατικό συνδέεται με τη βία των συμμοριών στη χώρα, η οποία έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά δολοφονιών στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Σύμφωνα με τη δήλωση της αστυνομίας, πέντε από τους έξι ενήλικες, εκ των οποίων τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες έφεραν ταυτότητες. Δύο από αυτούς έφεραν σημάδια ότι είχαν υποβληθεί σε νεκροψία.

Η ανακάλυψη ήταν «βαθιά ανησυχητική», δήλωσε ο αστυνομικός επίτροπος Allister Guevarro. «Κάθε άτομο ή φορέας που διαπιστωθεί ότι έχει παραβιάσει αυτό το καθήκον θα λογοδοτήσει πλήρως», δήλωσε ο επίτροπος.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία παρέχει στην αστυνομία διευρυμένες εξουσίες έρευνας και σύλληψης, έχει ανανεωθεί από την εισαγωγή της στις 2 Μαρτίου.

