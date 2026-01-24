Victoria Beckham: Στην κορυφή των βρετανικών charts το σόλο τραγούδι της μετά τη ρήξη με τον γιο της

Το σόλο τραγούδι της Victoria Beckham, «Not Such an Innocent Girl» σκαρφάλωσε στην κορυφή των βρετανικών charts αυτή την εβδομάδα, έπειτα από τον «κόλαφο» αποκαλύψεων για τη διαμάχη της οικογένειας Beckham.

Μετά τις αποκαλυπτικές δηλώσεις του πρωτότοκου γιου της, Μπρούκλιν, για τη ρήξη με τους γονείς του — συμπεριλαμβανομένης της σοκαριστικής περιγραφής του για τη μητέρα του να χορεύει «πάνω» του στον γάμο του με τη Nicola Peltz το 2022 — οι fans που πήραν το μέρος της Victoria και του David Beckham, έδειξαν τη στήριξή τους αγοράζοντας MP3 του πρώτου solo single της, «Not Such an Innocent Girl» που κυκλοφόρησε το 2001.

Το τραγούδι κατέκτησε την 1η θέση σε δύο επιμέρους charts, το Official Singles Sales chart και το Official Download chart, αν και δεν κατάφερε να μπει στο βασικό Top 100, το οποίο συνδυάζει streams και πωλήσεις.

«Βάλε τα χέρια στους γοφούς της μητέρας σου»: Ο DJ του γάμου μιλά για τον χορό Μπρούκλιν-Βικτόρια

Κλαίγοντας με λυγμούς φέρεται να έφυγε η σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ, Νίκολα Πελτζ, πριν από τον πρώτο τους χορό στον γάμο τους, όπως αποκάλυψε ο DJ Fat Tony, ο οποίος παρευρέθηκε στην δεξίωση που έγινε τον Απρίλιο του 2022, στο Παλ Μπιτς της Φλόριντα.

Σύμφωνα με τον DJ, όλα συνέβησαν όταν ο τραγουδιστής Μαρκ Άντονι ανέβηκε στην σκηνή και κάλεσε τον Μπρούκλιν να σηκωθεί και εκείνος δίπλα του. Όπως είναι φυσικό, περιγράφει ο DJ, οι καλεσμένοι περίμεναν να ακολουθήσει η Νίκολα Πελτζ για τον πρώτο χορό του ζευγαριού. Αντ' αυτού, ο τραγουδιστής φέρεται να κάλεσε «την πιο όμορφη γυναίκα στο δωμάτιο» να ανέβει στην σκηνή και να χορέψει με τον Μπρούκλιν και είπε το όνομα της Βικτόρια Μπέκαμ, αντί για εκείνο της Νίκολα Πελτζ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η νύφη να φύγει κλαίγοντας από την αίθουσα.

Ο Μπρούκλιν έμοιαζε να είναι «κολλημένος» στην σκηνή ενώ χόρευε με την Βικτόρια Μπέκαμ, εξήγησε ο DJ Fat Tony, ενώ ο Μαρκ Άντονι του είπε: «Βάλε τα χέρια σου, στους γοφούς της μητέρας σου».

«Η όλη κατάσταση ήταν πολύ άβολη για όλους τους παρευρισκόμενους», εξήγησε ο DJ Fat Tony, μιλώντας στην εκπομπή «This Morning» την Παρασκευή.

Δείτε την συνέντευξη:

Η συνέντευξη του DJ Fat Tony έρχεται μετά από τις «εκρηκτικές» δηλώσεις του Μπρούκλιν Πέλτζ-Μπέκαμ ότι δεν θέλει να «συμφιλιωθεί» με την οικογένειά του. Σε μια σειρά από αναρτήσεις στο Instagram στις 20 Ιανουαρίου, το μεγαλύτερο παιδί του ζεύγους Μπέκαμ κατηγόρησε τους γονείς του ότι «επιτίθενται» σε αυτόν και τη σύζυγό του στον Τύπο, λέγοντας ότι προσπάθησαν «ατελείωτα να καταστρέψουν» τη σχέση του με τη Νίκολα Πέλτζ Μπέκαμ.

