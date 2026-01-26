Paris Fashion Week 2026: Ξεχώρισαν οι οίκοι Hermès και Louis Vuitton -Τι φέρνει η Haute Couture

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο προγραμματισμός της Εβδομάδας Μόδας 2026 στο Παρίσι, με τη γαλλική πρωτεύουσα να φιλοξενεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους τις σημαντικότερες διοργανώσεις μόδας παγκοσμίως.

Το επίσημο ημερολόγιο περιλαμβάνει ανδρικές και γυναικείες συλλογές, καθώς και τις εβδομάδες Υψηλής Ραπτικής (Haute Couture), επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό ρόλο του Παρισιού στη διεθνή βιομηχανία της μόδας.

Η Ανδρική Paris Fashion Week Φθινόπωρο -Χειμώνας

Μόλις την προηγούμενη εβδομαδα - από 20 έως 25 Ιανουαρίου 2026 - η Ανδρική κολεξιόν, ανέδειξε μια σαφή στροφή προς τη λειτουργικότητα των ρούχων και το σύγχρονο tailoring - τη μοντέρνα εκδοχή του κλασικού κοστουμιού. Οι συλλογές χαρακτηρίστηκαν από λιγότερο έντονο streetwear, έμφαση σε φυσικά υλικά, χαλαρές σιλουέτες και διαχρονικά κομμάτια.

https://www.instagram.com/p/DT8knjHDTb8/

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν κορυφαίοι οίκοι μόδας, όπως Louis Vuitton, Dior και Hermès, πλαισιωμένοι από ανερχόμενους σχεδιαστές, επιβεβαιώνοντας τη διττή ταυτότητα της διοργάνωσης: ισχυρή εμπορική δυναμική και δημιουργική ανανέωση. Παράλληλα, έντονη ήταν και η παρουσία διεθνών celebrities, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Travis Scott, ο οποίος βρέθηκε στο show του οίκου Hermès.

Η αυλαία της Ανδρικής Εβδομάδας Μόδας έπεσε το βράδυ της Κυριακής (25/1) με το show «Le Palmier» του Simon Porte Jacquemus, το οποίο συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του διεθνούς Τύπου, fashion editors και αγοραστών.

https://www.instagram.com/reel/DT8tjsSjoCx/

Το closing show, που πραγματοποιήθηκε σε εμβληματικό χώρο του Παρισιού, ξεχώρισε για τις καθαρές γραμμές, τα καλοκαιρινά στοιχεία και τη μινιμαλιστική αισθητική που αποτελεί σήμα κατατεθέν του Γάλλου σχεδιαστή.

Η φιγούρα που ξεχώρισε

Ο οίκος Jacquemus ανακοίνωσε τον πρώτο brand ambassador στη 15ετή ιστορία του. Ωστόσο, ο Simon Porte Jacquemus επέλεξε να κινηθεί μακριά από τα αναμενόμενα μεγάλα ονόματα της διεθνούς showbiz – όπως η Dua Lipa ή η Kylie Jenner – και να παρουσιάσει μια απρόσμενη, αλλά βαθιά προσωπική μούσα.

Ο πρώτος brand ambassador του Jacquemus είναι η γιαγιά του σχεδιαστή, Liline Jacquemus, η οποία μάλιστα βρέθηκε στην πρώτη σειρά του show για τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026.

https://www.instagram.com/reel/DT81KbIDiVe/

Η επιλογή αυτή λειτούργησε ως μια συμβολική επιστροφή στις ρίζες του οίκου, αναδεικνύοντας τις αξίες της αυθεντικότητας και της ανθρώπινης σύνδεσης - στοιχεία που αποτελούν διαχρονικό πυρήνα της αισθητικής Jacquemus.

Η συνέχεια του fashion calendar στο Παρίσι

Μετά την ολοκλήρωση της Ανδρικής Εβδομάδας Μόδας, το ενδιαφέρον της παγκόσμιας μόδας στρέφεται πλέον στην Paris Haute Couture Week Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, η οποία διεξάγεται από σήμερα, 26 Ιανουαρίου, έως και τις 29 Ιανουαρίου 2026.

Ακολουθεί η Γυναικεία Εβδομάδα Μόδας Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027, προγραμματισμένη για το διάστημα 2 έως 10 Μαρτίου 2026, ενώ η Ανδρική Εβδομάδα Μόδας Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 θα πραγματοποιηθεί από 23 έως 28 Ιουνίου 2026.

Η Haute Couture Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027 θα ακολουθήσει από 6 έως 9 Ιουλίου 2026, με τον κύκλο της Εβδομάδας Μόδας 2026, να ολοκληρώνεται με τη Γυναικεία Εβδομάδα Μόδας Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, από 28 Σεπτεμβρίου έως 6 Οκτωβρίου 2026.

Οίκοι, χώροι και νέοι δημιουργοί

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν κορυφαίοι οίκοι μόδας, όπως Chanel, Dior, Louis Vuitton και Hermès, παράλληλα με ανερχόμενους σχεδιαστές. Οι επιδείξεις φιλοξενούνται σε εμβληματικούς χώρους της πόλης, μεταξύ των οποίων το Grand Palais και το Palais de Tokyo.

Από τις 21 έως 25 Ιανουαρίου 2026, λειτούργησε το Sphere Paris Fashion Week Showroom στο Palais de Tokyo, με στόχο τη στήριξη νέων και ανερχόμενων δημιουργών. Πολλές από τις επιδείξεις μεταδίδονται και ψηφιακά μέσω της επίσημης πλατφόρμας της Fédération de la Haute Couture et de la Mode, ενισχύοντας τη διεθνή απήχηση της διοργάνωσης.

Διαβάστε επίσης