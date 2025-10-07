Μάργκοτ Ρόμπι: «Έκλεψε» τις εντυπώσεις φορώντας ένα μικροσκοπικό bralette κάτω από το τζάκετ της

Η 35χρονη ηθοποιός κατάφερε να κεντρίσει ξανά το ενδιαφέρον με ένα τολμηρό αλλά chic look

Η 35χρονη ηθοποιός κατάφερε να κεντρίσει ξανά το ενδιαφέρον με ένα τολμηρό αλλά chic look

Η Μάργκοτ Ρόμπι

AP
Η Μάργκοτ Ρόμπι εμφανίστηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και «μαγνήτισε» τα βλέμματα φορώντας ένα μικροσκοπικό bralette κάτω από ένα εντελώς ξεκούμπωτο μαύρο bomber jacket.

Η σταρ της «Barbie» παρέστη στο σόου του οίκου «Chanel» για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, επιλέγοντας ένα total black look με τολμηρό μίνι top, μαύρο παντελόνι και oversized μπουφάν — μια εμφάνιση που συνδύαζε την θηλυκότητα με το chic.

Το fashion show της Chanel ήταν, όπως πάντα, γεμάτο λαμπερούς καλεσμένους, ανάμεσα στους οποίους ήταν η Πενέλοπε Κρουζ, ο Πέδρο Πασκάλ, η Τζούλια Λούις-Ντρέιφους και η Νικόλ Κίντμαν.

Μάργκοτ-Ρόμπι

Η Μάργκοτ Ρόμπι στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι / AP

Πριν λίγες ημέρες η καλλονή ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα vintage φόρεμα Mugler από την ανοιξιάτικη συλλογή του 1998.

Το φόρεμα με ασπρόμαυρο κορσέ της Ρομπι είχε βαθύ ντεκολτέ και διπλές σχισμές μέχρι το μηρό, το οποίο συνδύασε με ανοιχτές γόβες, ενώ ολοκλήρωσε το look της με ασημένια κοσμήματα, όπως χοντρά σκουλαρίκια και ένα βραχιόλι.

