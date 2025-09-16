Margot Robbie: Μαγνήτισε τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί με φόρεμα Mugler εμπνευσμένο από τα 90s

Λίγες μέρες μετά την εμφάνισή της με ένα αποκαλυπτικό φόρεμα, η Margot Robbie έδωσε το παρών στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας, «A Big Bold Beautiful Journey», στη Νέα Υόρκη.

Τη Δευτέρα η καλλονή ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα vintage φόρεμα Mugler από την ανοιξιάτικη συλλογή του 1998.

Το φόρεμα με ασπρόμαυρο κορσέ της Robbie είχε βαθύ ντεκολτέ και διπλές σχισμές μέχρι το μηρό, το οποίο συνδύασε με ανοιχτές γόβες, ενώ ολοκλήρωσε το look της με ασημένια κοσμήματα, όπως χοντρά σκουλαρίκια και ένα βραχιόλι.

Margot Robbie stuns at the premiere of "A Big Bold Beautiful Journey" in NYC ? pic.twitter.com/DMlRCREKWD — Variety (@Variety) September 15, 2025

Η Robbie έκανε ένα κομψό χτένισμα με μπούκλες, ενώ για το μακιγιάζ της επέλεξε ένα κοραλί ρουζ και απαλό μωβ κραγιόν.

https://www.instagram.com/reel/DOp2G3uCPqV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Την περασμένη εβδομάδα, η Robbie παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «A Big Bold Beautiful Journey» στο Λονδίνο φορώντας ένα εντελώς διαφανές φόρεμα.

Η πανέμορφη πρωταγωνίστρια επέλεξε ένα look από την ανοιξιάτικη συλλογή 2025 του Armani Privé, το οποίο περιλάμβανε περίτεχνα patchwork με χάντρες και αρκετά αποκαλυπτικά σημεία.

Margot Robbie, the woman that you are. ? She dazzles at the "A Big Bold Beautiful Journey" UK premiere. (?: Getty) pic.twitter.com/qheg01Mvya — E! News (@enews) September 12, 2025

Margot Robbie efsane bir kadın pic.twitter.com/Kk1ghFeetI — Türk Ünlüleri (@TrUnluleriHot) September 11, 2025

Η Robbie πρόσθεσε μεταλλικά σανδάλια Aquazzura, ολοκληρώνοντας το σύνολο της με μεγάλα διαμαντένια σκουλαρίκια σε σχήμα αχλαδιού.

Διαβάστε επίσης