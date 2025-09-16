Calvin Harris: Κατηγορεί τον οικονομικό του σύμβουλο για κλοπή 22,5 εκατομμυρίων δολαρίων

Ο Calvin Harris ισχυρίζεται ότι ο πρώην οικονομικός του σύμβουλος του έκλεψε 22,5 εκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσει ένα «αποτυχημένο» ακίνητο στο Χόλιγουντ.

Σύμφωνα με το «People» η αίτηση διαιτησίας, που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνια, στην κομητεία του Λος Άντζελες, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου υποστηρίζει ότι ο Thomas St. John — ο οποίος εργάστηκε για τον Harris από το 2012 έως τον Απρίλιο του 2025 — και οι συνεργοί του εκμεταλλεύτηκαν «συστηματικά» τον Harris.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στις αρχές της δεκαετίας του 2020 ο St. John και οι συνεργοί του δημιούργησαν ένα έργο ανάπτυξης ακινήτων με την ονομασία «CMNTY Culture Campus», το οποίο επρόκειτο να είναι ένα έργο ανάπτυξης 460.000 τετραγωνικών ποδιών «στην καρδιά του Χόλιγουντ, για μουσικούς, ηχολήπτες, καλλιτέχνες και δημιουργικούς, και επρόκειτο να περιλαμβάνει στούντιο ηχογράφησης, σαλόνια καλλιτεχνών και χώρους γραφείων».

Ο St. John άρχισε να αναζητά επενδύσεις από καλλιτέχνες και άλλους χρηματοδότες στις αρχές του 2021. Το 2023, όταν φέρεται να έμεινε χωρίς χρήματα για το έργο, επικοινώνησε με τον Harris.

Η αίτηση διαιτησίας ισχυρίζεται ότι ο St. John «δεν αποκάλυψε τις πραγματικές του προθέσεις» στον Harris ούτε του παρείχε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επένδυση.

Ο Calvin Harris / AP

Με το πλεονέκτημα ότι ήταν ο οικονομικός σύμβουλος του Harris εκείνη την εποχή, η αίτηση διαιτησίας ισχυρίζεται ότι ο St. John δημιούργησε την Claimant Lewsi LLC για να επενδύσει ο Harris συνολικά τουλάχιστον 22,5 εκατομμύρια δολάρια στο έργο.

Η επένδυση θα χωριστεί σε δύο μέρη:

10 εκατομμύρια δολάρια που θα προέλθουν από δάνειο της Lewis LLC προς την Hollywood LLC (η οποία θα ελέγχει το CMNTY Culture Campus)

και 12,5 εκατομμύρια δολάρια μέσω επένδυσης μετοχικού κεφαλαίου στην Hollywood LLC.

Η αίτηση διαιτησίας ισχυρίζεται ότι ο St. John «δεν παρείχε κανένα πλαίσιο ή πληροφορία» και αντίθετα απλώς έστειλε στον Harris έντυπα DocuSign για υπογραφή που ήταν «ουσιαστικά παραπλανητικά».

Μετά την πραγματοποίηση της επένδυσης, η αίτηση διαιτησίας ισχυρίζεται ότι ο St. John προκάλεσε την Hollywood LLC να διανείμει 11,7 εκατομμύρια δολάρια μόνο στην Dun & Dun LLC (τη διαχειριστική οντότητα της Hollywood LLC που ελέγχει ο St. John).

«Μέχρι σήμερα, οι ενάγοντες δεν γνωρίζουν πού έχουν καταλήξει οι επενδύσεις τους ή για ποιο σκοπό έχουν χρησιμοποιηθεί», ισχυρίζονται οι δικηγόροι του Harris, αναφερόμενοι στην επένδυση, «στην καλύτερη περίπτωση, μια πλήρης σπατάλη και, στη χειρότερη, μια πλήρης απάτη».

Το 2024, ο σκοπός του έργου μετατοπίστηκε στη δημιουργία «κατοικιών» λόγω «μεταβαλλόμενων δυναμικών της αγοράς», μια αλλαγή που, σύμφωνα με την αίτηση διαιτησίας, δεν συζητήθηκε έγκαιρα με τον Harris.

Η Sasha Frid, δικηγόρος του St. John, δήλωσε στο «Variety» ότι ο Harris είναι ένας από τους «πολλούς επενδυτές» στο νέο έργο ακινήτων, το οποίο προβλέπεται να περιλαμβάνει 750 διαμερίσματα σε δύο πύργους 34 και 38 ορόφων.

Calvin Harris has accused his financial adviser of stealing $22.5 million to bankroll a “boondoggle” real estate project in Hollywood.



Harris says the adviser induced him to invest in CMNTY Culture Campus, a 460,000-square-foot development planned to feature recording studios,… pic.twitter.com/gm63Zzq3Og — Variety (@Variety) September 15, 2025

Οι κατοικίες προβλέπεται επίσης να περιλαμβάνουν 90 μονάδες για άτομα με χαμηλό εισόδημα, «καθώς και υπαίθριους, δημιουργικούς και εμπορικούς χώρους», σύμφωνα με το Variety.

Ο Frid δήλωσε στο Variety ότι ο Harris «επιδίωξε ενεργά αυτή την ευκαιρία ανάπτυξης».

«Δυσαρεστημένος με την πρόοδο του έργου, αποφάσισε να προσφύγει σε ιδιωτική διαιτησία για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Δεν είναι μυστικό ότι, λόγω των επιτοκίων και άλλων παραγόντων της αγοράς, τα έργα ακίνητης περιουσίας χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθούν. Ωστόσο, το έργο είναι πολύ βιώσιμο και αναμένεται να έχει αξία άνω των 900 εκατομμυρίων δολαρίων όταν ολοκληρωθεί. Ο κ. St. John αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη», ανέφερε ο Frid.

Την ίδια στιγμή, οι δικηγόροι του Harris ισχυρίζονται ότι το δάνειο των 10 εκατομμυρίων δολαρίων έπρεπε να επιστραφεί στον Harris έως τις 31 Ιανουαρίου 2025, αλλά ότι το κεφάλαιο και οι τόκοι παραμένουν ανεξόφλητοι.

Διαβάστε επίσης