Προειδοποίηση της Europol: Μη βγάλετε χρήματα από τα ΑΤΜ αν παρατηρήσετε αυτό το σημάδι

Ένα σχεδόν ανεπαίσθητο στοιχείο στο ΑΤΜ σας μπορεί να υποδεικνύει προσπάθεια απάτης.

Η Europol προειδοποιεί: οι επιτήδειοι βρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους για να αντιγράφουν τα στοιχεία των καρτών και να καταγράφουν τους κωδικούς PIN μέσω ΑΤΜ. Οι πιο συνηθισμένες τεχνικές περιλαμβάνουν τη γνωστή μέθοδο του skimming αλλά και φυσικές τροποποιήσεις στις μηχανές.

Πώς λειτουργούν οι απάτες

Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν πλαστές συσκευές ανάγνωσης καρτών που αντιγράφουν τα δεδομένα της μαγνητικής ταινίας. Κάμερες κρυμμένες σε πλαίσια ή θήκες φυλλαδίων καταγράφουν τον κωδικό PIN, ενώ μερικές φορές πλαστικά πληκτρολόγια τοποθετούνται πάνω από τα πραγματικά για να καταγράφουν κάθε πάτημα πλήκτρου.

Το πιο σημαντικό σημάδι ότι μια μηχανή μπορεί να έχει παραποιηθεί είναι η εμφάνιση της ίδιας της συσκευής: αν η υποδοχή της κάρτας ή το πληκτρολόγιο φαίνεται διαφορετικό, χαλαρό ή προεξέχον, υπάρχει πιθανή απάτη. Μια πλαστική θήκη που κινείται όταν την αγγίζετε ή ένα πληκτρολόγιο ψηλότερο από το κανονικό είναι ξεκάθαρες ενδείξεις.

Πιο εξελιγμένες τεχνικές

Τα τελευταία χρόνια, οι μέθοδοι γίνονται ολοένα και πιο αθέατες. Η Europol αναφέρει τη χρήση συσκευών skimming που εισάγονται βαθιά στην υποδοχή της κάρτας, σχεδόν αόρατες στο μάτι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το μόνο σημάδι μπορεί να είναι η δυσκολία εισαγωγής της κάρτας.

Άλλες μέθοδοι περιλαμβάνουν skimmers με Bluetooth που μεταδίδουν τα δεδομένα σε συνεργούς σε πραγματικό χρόνο, αλλά και overlays — ολόκληρες κατασκευές που τοποθετούνται πάνω στο ΑΤΜ δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι είναι γνήσιο.

Προστασία και προφυλάξεις

Για να μειώσετε τον κίνδυνο, η Europol και οι εθνικές αρχές συνιστούν:

Να ελέγχετε πάντα το ΑΤΜ πριν τη χρήση. Αν η υποδοχή ή το πληκτρολόγιο φαίνεται ύποπτο, προτιμήστε άλλη μηχανή.

Να καλύπτετε το πληκτρολόγιο κατά την εισαγωγή του PIN.

Να τραβάτε ελαφρά την υποδοχή της κάρτας για να βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερή.

Να χρησιμοποιείτε ΑΤΜ μέσα σε τράπεζες ή σε πολυσύχναστα σημεία.

Να ενεργοποιήσετε ειδοποιήσεις SMS για κινήσεις στον λογαριασμό, ώστε να εντοπίζετε γρήγορα ύποπτες συναλλαγές.

Οικονομικός αντίκτυπος

Σύμφωνα με την Europol, οι απάτες μέσω ATM αποφέρουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε όλη την Ευρώπη. Τα περιστατικά συνεχώς αυξάνονται, και οι ομάδες δρουν γρήγορα, εγκαθιστώντας και αφαιρώντας τις συσκευές μέσα σε λίγες ώρες.

Ένα απλό, σχεδόν αόρατο σημάδι μπορεί να είναι το πρώτο κλειδί για να καταλάβετε ότι ένα ΑΤΜ δεν είναι ασφαλές. Αν η υποδοχή της κάρτας είναι χαλαρή, το πληκτρολόγιο φαίνεται ασυνήθιστο ή η κάρτα δυσκολεύεται να μπει, είναι κόκκινα σημάδια: μην χρησιμοποιήσετε τη μηχανή.

