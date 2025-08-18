Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

Η ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ αποτελεί μια από τις πιο συνηθισμένες καθημερινές κινήσεις. Όμως, οι ειδικοί προειδοποιούν πως μια εξελιγμένη μορφή ηλεκτρονικής απάτης εξαπλώνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ευρώπη, απειλώντας ακόμη και τους πιο προσεκτικούς χρήστες.

Η τεχνική, που φέρει την ονομασία skimming, βασίζεται σε μικροσκοπικές συσκευές που τοποθετούνται σχεδόν αόρατα στο μηχάνημα. Αυτές επιτρέπουν στους δράστες να αντιγράψουν κρίσιμα δεδομένα της τραπεζικής κάρτας, καθώς και τον τετραψήφιο κωδικό PIN. Με τα στοιχεία αυτά, οι απατεώνες αποκτούν τη δυνατότητα να κάνουν αναλήψεις, ηλεκτρονικές αγορές ή ακόμα και να ανοίξουν νέους τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα του ανυποψίαστου πολίτη.

Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας FICO, τα περιστατικά απάτης σε ΑΤΜ αυξήθηκαν κατά 96% μέσα στο 2024 στις ΗΠΑ, με περισσότερες από 315.000 κάρτες να έχουν παραβιαστεί. Εκτός από το κλασικό skimming, οι εγκληματίες χρησιμοποιούν πλέον πιο εξελιγμένες μεθόδους, όπως το shimming — μια λεπτή λεπίδα που συλλέγει δεδομένα από τα chip EMV — και το overlayless, όπου κρυφές κάμερες σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη αναλύουν τις κινήσεις των χεριών για να «διαβάσουν» τον PIN.

Αν και το δίκτυο Multibanco στην Πορτογαλία έχει θωρακιστεί από το 2011 με αντι-skimming τεχνολογία, οι ανεξάρτητοι ΑΤΜ που λειτουργούν σε απομονωμένα ή μη εποπτευόμενα σημεία παραμένουν ευάλωτοι.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να ενισχύσει την άμυνα των καταναλωτών με τον νέο κανονισμό Payment Services Regulation (PSR), που θα εφαρμοστεί το 2026, επιβάλλοντας την άμεση κοινοποίηση περιστατικών απάτης από τις τράπεζες στις αρμόδιες αρχές.

Μέχρι τότε, η πρόληψη είναι το ισχυρότερο όπλο των πολιτών:

Ελέγχετε το ΑΤΜ για χαλαρά ή ύποπτα εξαρτήματα.

Καλύπτετε πάντα το χέρι σας όταν πληκτρολογείτε το PIN.

Προτιμάτε ΑΤΜ που βρίσκονται σε τράπεζες ή σε πολυσύχναστα σημεία.

Με λίγη παραπάνω προσοχή, μια καθημερινή ανάληψη δεν χρειάζεται να μετατραπεί σε εφιάλτη με άδειο τραπεζικό λογαριασμό.