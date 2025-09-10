UFO ή απάτη; Το βίντεο που παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο - Ιπτάμενο αντικείμενο αποφεύγει πύραυλο

Ένα εντυπωσιακό βίντεο από ακρόαση για τα ΑΤΙΑ (UAP) στο αμερικανικό Κογκρέσο κάνει τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας νέα ερωτήματα για το τι πραγματικά συμβαίνει στους ουρανούς.

Το υλικό, που παρουσίασε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής του Μιζούρι, Έρικ Μπέρλισον, δείχνει μια φωτεινή σφαίρα να κινείται πάνω από τις ακτές της Υεμένης, στις 30 Οκτωβρίου 2024, με τρόπο που αψηφά κάθε λογική.

Το drone MQ-9 Reaper που την παρακολουθούσε φέρεται να έλαβε εντολή να ανοίξει πυρ, εκτοξεύοντας έναν πύραυλο Hellfire. Όμως, προς έκπληξη όλων, το βλήμα απλώς «αναπήδησε» πάνω στο άγνωστο αντικείμενο, χωρίς να το καταστρέψει. Η σφαίρα εξαφανίστηκε αμέσως μετά, εκτοξευόμενη με ασύλληπτη ταχύτητα.

Ηχηρή μαρτυρία στο Κογκρέσο

Το βίντεο παρουσιάστηκε την ώρα που τρεις βετεράνοι του Πολεμικού Ναυτικού και της Αεροπορίας κατέθεταν ενόρκως ότι έχουν δει με τα ίδια τους τα μάτια άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα. Μάλιστα, κατηγόρησαν ευθέως τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες ότι καλύπτουν συστηματικά την αλήθεια γύρω από τα UAP.

Ο Μπέρλισον, που ζητά εδώ και καιρό πλήρη διαφάνεια, υπογράμμισε πως το υλικό προέρχεται από πληροφοριοδότη και ήδη εξετάζεται ανεξάρτητα. Το θέμα πήρε ακόμη μεγαλύτερη διάσταση όταν ο σκηνοθέτης Τζέρεμι Κόρμπελ, μιλώντας στο «TMZ Live», αποκάλυψε πως το άγνωστο αντικείμενο φαίνεται να αποκόπηκε από μεγαλύτερο σκάφος πριν συνεχίσει την πτήση του μετά την αποτυχημένη απόπειρα κατάρριψης.

Το βίντεο που διχάζει

Όπως συμβαίνει πάντα με τα UFO, οι απόψεις διίστανται: οι σκεπτικιστές απορρίπτουν την υπόθεση, ενώ οι υποστηρικτές φωνάζουν «σας τα λέγαμε». Ωστόσο, η εικόνα ενός αντικειμένου που απορροφά έναν πύραυλο και συνεχίζει την πορεία του αλώβητο μοιάζει με κάτι που ξεπερνά ό,τι γνωρίζουμε για την τεχνολογία.