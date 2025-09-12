Margot Robbie και Dakota Johnson σχεδόν γυμνές στο κόκκινο χαλί

Μπορεί το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών να απαγόρευσε τα γυμνά φορέματα το 2025, όμως τόσο η Margot Robbie όσο και η Dakota Johnson έδωσαν στο... γυμνό μία άλλη αίσθητη.

Η Margot Robbie, για παράδειγμα, εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας του τελευταίου πρότζεκτ της με τίτλο «A Big Bold Beautiful Journey», φορώντας ένα διάφανο φόρεμα που χαρακτηρίστηκε αρκετά τολμηρό.

Το φόρεμα που επέλεξε η 35χρονη ηθοποιός, όπως μπορείτε να δείτε, ήταν καλυμμένο μέχρι το τελείωμά του με κρυστάλλους, όμως ήταν σχεδόν διαφανές και άφηνε εκτεθειμένη τόσο την πλάτη της και καλύπτοντας μόνο τα επίμαχα σημεία του κορμιού της.

https://www.instagram.com/reel/DOfo1cwiAfj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Πρόκειται για δημιουργία του οίκου Armani Prive από τη συλλογή άνοιξη καλοκαίρι 2025. Η Margot Robbie είχε δέσει τα μαλλιά της ενώ το μακιγιάζ της ήταν απόλυτα φυσικό.

Με μαύρο see-through η Dakota Johnson

Και η Dakota Johnson όμως έκανε μία εντυπωσιακή αλλά τολμηρή εμφάνιση σε εκδήλωση για το ίδρυμα Kering Foundation στη Νέα Υόρκη. Επέλεξε ένα μαύρο μακρύ φόρεμα Gucci σε δαντέλα και διαφάνεια με τα εσώρουχά της να φαίνονται.