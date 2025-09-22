To αγαπημένο σάντουιτς της Μάργκοτ Ρόμπι που της το έφτιαχνε κάθε μέρα ο Κόλιν Φάρελ
Η Μάργκοτ Ρόμπι ανακάλυψε μια ευρωπαϊκή λιχουδιά που γρήγορα κέρδισε μία θέση στην καρδιά αλλά και στο... στομάχι της
Ο Κόλιν Φάρελ κατάφερε να πείσει την Μάργκοτ Ρόμπι να δοκιμάσει ένα κλασσικό ιρλανδικό σάντουιτς, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας τους ταινίας, «A Big Bold Beautiful Journey», και από τότε της το έφτιαχνε καθημερινά.
Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας ταινίας, «A Big Bold Beautiful Journey», η Μάργκοτ Ρόμπι ανακάλυψε μια ευρωπαϊκή λιχουδιά, ένα ιρλανδικό σάντουιτς που της έφτιαξε ο ο Κόλιν Φάρελ και γρήγορα κέρδισε μία θέση στην καρδιά, αλλά και στο στομάχι της.
