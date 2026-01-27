Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής: Οι εμφανίσεις που «έλαμψαν» στην «Πόλη του Φωτός»

Από την τολμηρή Teyana Taylor, στην απαστράπτουσα Demi Moore, αυτοί είναι οι celebrities που παρέδωσαν μαθήματα στυλ

Ανθή Κουρεντζή


Η Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι 2026 ξεκίνησε στις 26 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει έως τις 29 Ιανουαρίου, με διάσημους οίκους όπως οι Dior, Schiaparelli, Chanel και Armani να παρουσιάζουν τις τελευταίες τους couture συλλογές στην Πόλη του Φωτός.

Κάντε scroll για να δείτε τους celebrities που «έκλεψαν» τις εντυπώσεις στις επιδείξεις, ξεκινώντας με την Teyana Taylor στη Schiaparelli.

Η Taylor φόρεσε τα «κλεμμένα» κοσμήματα του Λούβρου, αναδιαμορφωμένα ειδικά για εκείνη από τον Daniel Roseberry για τον οίκο Schiaparelli.

taylor-teyana.jpg

Η Taylor Teayana στη Schiaparelli

  • Demi Moore

Η Demi Moore έδωσε το «παρών» στο show της Schiaparelli στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, φορώντας ένα αστραφτερό σύνολο animal print, ολοκληρωμένο με ασορτί καπέλο που έκλεψε τις εντυπώσεις.

  • Jodi Smith

Είχαμε καιρό να δούμε την Jodie Turner-Smith, και η επιστροφή της ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή. Η ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα φόρεμα Schiaparelli Άνοιξη 2026 διακοσμημένο με επίχρυσο κολιέ-κολάρο από μπρούντζο και ασύμμετρα cut-outs με χρυσές μεταλλικές λεπτομέρειες.

Η Βρετανίδα ηθοποιός συνδύασε το φόρεμά της με γούνινο jacket, statement σκουλαρίκια και κομψό updo. Το look κινήθηκε ξεκάθαρα σε «μυθικά» μονοπάτια, με μια σχεδόν αρχαϊκή αύρα, απόλυτα εναρμονισμένη με τους σουρεαλιστικούς κώδικες της Schiaparelli.

  • Leïla Bekhti

Αν η υπερβολή στο styling σε κουράζει, η Leïla Bekhti πρότεινε μια κομψή εναλλακτική, εμφανιζόμενη με ένα λευκό σατέν κοστούμι Schiaparelli Άνοιξη 2026, με τρισδιάστατες τσέπες, με look που κινούνταν σε εκλεπτυσμένο ύφος με διακριτικούς τόνους.

  • Lauren Sánchez και Jeff Bezos

Η Lauren Sánchez και ο Jeff Bezos εμφανίστηκαν πιασμένοι χέρι-χέρι στο ντεμπούτο haute couture του Jonathan Anderson για τον Dior. Η Sánchez επέλεξε ένα μπλε-γκρι ταγέρ με γούνινες λεπτομέρειες, ενώ ο Bezos προτίμησε αποχρώσεις του navy.

  • Chiara Ferragni

Η Chiara Ferragni επέστρεψε στις Fashion Weeks μετά την αθώωση της και εμφανίστηκε στον Schiaparelli με leather ταγέρ.

  • Carla Bruni

Η Carla Bruni κέρδισε τις εντυπώσεις με μια άκρως glamorous εμφάνιση Schiaparelli Άνοιξη–Καλοκαίρι 2026. Το πρώην super model επέλεξε μια total black δημιουργία, ασύμμετρο φόρεμα -και σακάκι με χρυσές λεπτομέρειες -του οίκου Schiaparelli, αποδεικνύοντας πως η αληθινή κομψότητα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Το ασύμμετρο μαύρο φόρεμά της άφηνε ακάλυπτο μεγάλο μέρος του μηρού, μαγνητίζοντας το βλέμμα αυτόματα στα πόδια της.

