Τζένιφερ Άνιστον: Ο σύντροφός της, Τζιμ Κέρτις αποκάλυψε λεπτομέρειες για το ειδύλλιό τους

Ο σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον, Τζιμ Κέρτις αποκάλυψε όλες τις λεπτομέρειες για το ειδύλλιο με την πρωταγωνίστρια των «Friends», την Δευτέρα (26/1) στην εκπομπή «Today», με αφορμή την προώθηση του νέου του βιβλίου «Book of Possibility.

Το ειδύλλιο με την Τζένιφερ Άνιστον

«Μας γνώρισαν απλώς κοινοί φίλοι. Αυτό ήταν όλο. Ανακαλύψαμε ότι έχουμε κοινούς γνωστούς και αρχίσαμε απλώς να μιλάμε», είπε ο 50χρονος life coach.

Ο παρουσιαστής Craig Melvin δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί, ρωτώντας αν το «προξενιό» έγινε από τον Τζόι ή τον Ρος.

Ο Κέρτις γέλασε λέγοντας πως ήταν «όλοι οι ήρωες των "Friends"», πριν διευκρινίσει ότι οι δυο τους μιλούσαν για πολύ καιρό και σιγά-σιγά ήρθαν κοντά.

«Πήρε πολύ χρόνο», παραδέχτηκε, χωρίς όμως να αποκαλύψει ακριβώς πόσο. «Μήνες… σχεδόν κοντά στον έναν χρόνο», είπε.

Όταν ο Melvin σχολίασε πως μάλλον τον φέρνει σε δύσκολη θέση γιατί έχει κοκκινίσει, ο Κέρτις απάντησε με ειλικρίνεια: «Ναι, ισχύει».

Η 56χρονη ηθοποιός και ο Τζιμ Κέρτις εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μαζί το περασμένο καλοκαίρι, σε διακοπές στην Ισπανία με διάσημους φίλους της.

Τέσσερις μήνες μετά, η Άνιστον ανήρτησε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από τα 50ά γενέθλια του Κέρτις, γράφοντας «Χρόνια πολλά αγάπη μου. Πολύτιμε».

https://www.instagram.com/p/DQk3FzTCf-R/

Εκείνος ανταπέδωσε με παρόμοιες φωτογραφίες και μια ρομαντική λεζάντα: «Αν αυτό είναι όνειρο, δεν θέλω να ξυπνήσω».

https:

Λίγο αργότερα, η Άνιστον μίλησε με τρυφερά λόγια για τον «εξαιρετικό» σύντροφό της στο Elle, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ ξεχωριστό και πολύ καλό άνθρωπο».

Η Τζένιφερ Άνιστον / AP

Η Τζένιφερ Άνιστον υπήρξε παντρεμένη με τον Μπραντ Πιτ και τον Τζάστιν Θερού. Όσο για τον Κέρτις, είναι διαζευγμένος από τη Ρέιτσελ Ναπολιτάνο και έχει έναν γιο, τον Έινταν.

Διαβάστε επίσης