Γκρέτα Γκάρμπο: Από τη φτώχεια στα φώτα του Χόλιγουντ και τα ταξίδια με τον Αριστοτέλη Ωνάση

H Γκρέτα Γκάρμπο κατάφερε να γίνει θρύλος του κινηματογράφου - Το 1955, η θρυλική σταρ ταξίδεψε στην Ελλάδα με τη θαλαμηγό Χριστίνα του Αριστοτέλη Ωνάση, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην Αθήνα και τροφοδοτώντας φήμες για τη σχέση της με τον Έλληνα εφοπλιστή

Γκρέτα Γκάρμπο: Από τη φτώχεια στα φώτα του Χόλιγουντ και τα ταξίδια με τον Αριστοτέλη Ωνάση

Η Γκρέτα Γκάρμπο σε συνέντευξη σε δημοσιογράφους στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας στις 19 Δεκεμβρίου 1937.

AP
Το όνομα της Γκρέτα Γκάρμπο είναι συνώνυμο της απόλυτης σταρ και του αινιγματικού μυστήριου. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πάνω από 80 χρόνια από την κορύφωση της καριέρας της στον κινηματογράφο, η Γκρέτα Γκάρμπο παραμένει θρύλος, μια φιγούρα γεμάτη μυστήριο και ταυτόχρονα μια σπουδαία ηθοποιός. Ο ακατέργαστος και αμφίσημος ερωτισμός της, η εξωτερική της μελαγχολική ψυχρότητα και η εσωτερική της φλόγα δημιούργησαν ένα μοναδικό φαινόμενο, αξεπέραστο μέχρι σήμερα.

Μάλιστα, η Σουηδή ηθοποιός Γκρέτα Γκάρμπο αγαπούσε την Ελλάδα, είχε επισκεφθεί και τη χώρα μας, αφού ταξίδεψε ανώνυμα με το πολυτελές γιοτ Christina του Έλληνα μεγιστάνα της ναυτιλίας Αριστοτέλη Ωνάση, και φωτογραφήθηκε μπροστά στην Ακρόπολη κατά την επίσκεψή της στην Αθήνα στις 17 Σεπτεμβρίου 1955.

Τότε τα ελληνικά δημοσιεύματα φούντωναν τις φήμες για τη σχέση της με τον εφοπλιστή. Φυσικά τίποτα από αυτά δεν επιβεβαιώθηκε. Εκείνη την εποχή, η διάσημη ηθοποιός απολάμβανε τη ζωή της στην Ευρώπη, μετά την πρόωρη αποχώρησή της από τον κινηματογράφο.

Greece Athens Greta Garbo at the Acropolis

Η Σουηδέζα ηθοποιός Γκρέτα Γκάρμπο, ταξιδεύοντας ανώνυμα με το πολυτελές γιοτ Christina του Έλληνα μεγιστάνα της ναυτιλίας Αριστοτέλη Ωνάση, φωτογραφίζεται κατά την επίσκεψή της στην Ακρόπολη στην Αθήνα, αφού το γιοτ έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά, στις 17 Σεπτεμβρίου 1955.

AP

Η Σουηδή ηθοποιός αποσύρθηκε από την υποκριτική σε ηλικία μόλις 36 ετών, στο απόγειο της δόξας της. «Για λίγο», όπως η ίδια είχε πει, έζησε την απόλυτη φήμη και τα υπόλοιπα 49 χρόνια τα πέρασε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, συχνά κάτω από μια ομπρέλα ή ένα μεγάλο καπέλο. Με αυτό τον τρόπο ενίσχυσε τη μυθολογία γύρω από την προσωπικότητά της, δημιουργώντας φήμες, ιστορίες και εικασίες για τη ζωή της, τους πολλούς έρωτές της και την υποθετική επιστροφή της στον κινηματογράφο, η οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Μετά τον θάνατό της, γράφτηκαν δεκάδες βιογραφίες, επιβεβαιώθηκαν μερικές φήμες και άλλες έμειναν ανεπιβεβαίωτες, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το μύθο της.

USA New York Greta Garbo

Η Γκρέτα Γκάρμπο στη Νέα Υόρκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις 7 Οκτωβρίου 1938, μετά τις ευρωπαϊκές διακοπές της

AP

Γεννημένη πριν από 120 χρόνια, στις 18 Σεπτεμβρίου 1905, η Γκάρμπο παραμένει μια εμβληματική μορφή της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, έχοντας γυρίσει συνολικά 27 ταινίες. Παρά την εκτεταμένη δημοσιότητα γύρω από την προσωπική της ζωή, η ίδια κατάφερε να κρατήσει μεγάλο μέρος της ως αίνιγμα, ενισχύοντας τη φήμη της ως απόλυτης κινηματογραφικής εικόνας.

Η φτώχεια και τα πρώτα βήματα

Η Γκρέτα Λοβίσα Γκούσταφσον γεννήθηκε σε μια υποβαθμισμένη γειτονιά της Στοκχόλμης από φτωχούς εργάτες και είχε δύο μεγαλύτερα αδέλφια. Η οικογενειακή φτώχεια ήταν τέτοια, που ο εργοδότης του πατέρα της πρότεινε να την υιοθετήσει, κάτι που η μητέρα της αρνήθηκε. Μεγάλωσε σε δύσκολες συνθήκες, θυμόταν τα ατελείωτα, γκρίζα χειμωνιάτικα βράδια στο μίζερο σπίτι της, με τη μητέρα της να ράβει παλιά ρούχα αναστενάζοντας. Στα 14 της χρόνια έχασε τον αγαπημένο της πατέρα από ισπανική γρίπη και μπήκε νωρίς στη βιοπάλη, δουλεύοντας αρχικά σε κουρείο και αργότερα σε μεγάλο πολυκατάστημα, όπου έκανε και τα πρώτα της βήματα ως μοντέλο για καπέλα. Το 1922, ο σκηνοθέτης Έρικ Πέτσλερ της εμπιστεύτηκε έναν μικρό ρόλο στην κωμωδία Peter the Tramp, ενώ στη συνέχεια σπούδασε στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης της Στοκχόλμης με υποτροφία για δύο χρόνια.

USA Los Angeles Greta Garbo

Η Γκρέτα Γκάρμπο, η άπιαστη Σουηδέζα ηθοποιός, καταγράφηκε τελικά από τον φακό καθ' οδόν προς τη Σουηδία από το Χόλιγουντ. Στέκεται στην πόρτα του διαμερίσματός της στο τρένο στις 12 Ιουνίου 1935 στο Λος Άντζελες, Ηνωμένες Πολιτείες.

AP

Σταμάτησε τις σπουδές της όταν την ανακάλυψε ο κορυφαίος τότε σκηνοθέτης της Σουηδίας, Μόριτς Στίλερ. Ο Στίλερ έγινε μέντοράς της, της άλλαξε το όνομα σε Γκάρμπο και την καθιέρωσε ως πρωταγωνίστρια σε δύο ταινίες του, με τη δεύτερη, Streets of Sorrow, να κερδίζει την προσοχή σε όλη την Ευρώπη.

Greta Garbo NYC Apartment

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 17ης Ιουλίου 1946, η ηθοποιός του κινηματογράφου Γκρέτα Γκάρμπο χαμογελάει κατά την άφιξή της στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας.

AP

Η Σφίγγα της Σουηδίας στο Χόλιγουντ

Όταν ο Στίλερ δέχτηκε πρόταση να πάει στο Χόλιγουντ, επέμεινε να πάρει μαζί του και τη Γκάρμπο. Το ζευγάρι έφτασε στη Νέα Υόρκη στις 5 Ιουλίου 1925, αποφεύγοντας τον Τύπο, δημιουργώντας μυστήριο γύρω από τη νέα σταρ. Η Γκάρμπο γρήγορα χαρακτηρίστηκε «Η Σφίγγα της Σουηδίας», ενώ η MGM ενίσχυσε τη μυστηριώδη εικόνα της με «ερασιτεχνικές» φωτογραφήσεις.

USA Los Angeles Greta Garbo US Citizen

Η Σουηδή ηθοποιός Γκρέτα Γκάρμπο υπογράφει το πιστοποιητικό ιθαγένειάς της στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Λος Άντζελες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις 9 Φεβρουαρίου 1951, όπου έδωσε τον τελευταίο της όρκο και έγινε πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών.

AP

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία

Η πρώτη της ταινία στο Χόλιγουντ, Ο Χείμαρρος (1926) του Μόντα Μπελ, την καθιέρωσε αμέσως ως πρωταγωνίστρια. Ο Στίλερ όμως, παρότι την καθοδήγησε, δεν μπόρεσε να συνεννοηθεί με το στούντιο και επέστρεψε στη Σουηδία το 1928, όπου πέθανε.

Monaco Greta Garbo and Georg Schlee

Τώρα, στη Γαλλική Ριβιέρα, σε διακοπές, η διάσημη πρώην ηθοποιός Γκρέτα Γκάρμπο και ο φίλος της, τραπεζίτης Γκέοργκ Σλέε, φτάνουν στο Παλάτι του Μονακό στις 10 Αυγούστου 1961 για να παρακολουθήσουν μια συναυλία που δόθηκε εκεί.

AP

Απόμακρη και μαγνητική

Η Γκάρμπο, όπως προέβλεψε ο Στίλερ, έγινε σύντομα θρύλος. Στο πλευρό του Τζον Γκίλμπερτ, μεγάλου έρωτα της ζωής της, στην ταινία Flesh and the Devil (1926), μάγεψε κοινό και κριτικούς. Απόμακρη, αινιγματική και μελαγχολική, καθιέρωσε νέους όρους στον κινηματογραφικό ερωτισμό και τις αμοιβές, απαιτώντας παράλληλα έλεγχο στην παραγωγή και τον σκηνοθέτη.

Greece Athens Greta Garbo

Η Σουηδικής καταγωγής σταρ του κινηματογράφου Γκρέτα Γκάρμπο, λαμπερή κορυφαία ηθοποιός της κινηματογραφικής εποχής της δεκαετίας του 1930, κρατώντας ένα τσιγάρο κατά την άφιξή της στην Αθήνα στις 4 Αυγούστου 1966, για πολυήμερες διακοπές.

AP

Ταινία και κλασικά έργα

Ο φόβος της MGM για τη βαριά προφορά της καταρρίφθηκε όταν οι πρώτες ομιλούσες ταινίες της, Άννα Κρίστι και Ρομάντζο, γνώρισαν τεράστια επιτυχία. Ακολούθησαν κλασικά έργα όπως Γκραντ Οτέλ, Άννα Καρένινα, Mata Hari, Βασίλισσα Χριστίνα, Μαρία Βαλέφσκα, Η Κυρία με τις Καμέλιες και Νινότσκα, με τις τελευταίες δύο να της χαρίζουν υποψηφιότητες για Όσκαρ. Με τις νατουραλιστικές ερμηνείες της, έφερε ρεαλισμό στην υποκριτική του Χόλιγουντ.

Monaco Greta Garbo, Louis Frosio and Georg Schlee

Η σουηδικής καταγωγής ηθοποιός Γκρέτα Γκάρμπο συνομιλεί με τον βιολονίστα Λούις Φρόζιο, τον οποίο παρακολουθεί ο φίλος της Γκέοργκ Σλέε, δεξιά, στις 20 Σεπτεμβρίου 1958 στο Sporting Club του Μονακό.

AP

Απόσυρση και μοναχικότητα

Η Γκάρμπο αποσύρθηκε το 1941, στα 36 της χρόνια, απογοητευμένη από την κομεντί Two-Faced Woman και την απομάκρυνση του κοινού. Το 1955 τιμήθηκε με Όσκαρ για την προσφορά της, χωρίς να παραστεί στην τελετή.

France Paris Greta Garbo and Georg Schlee

«Ινκόγκνιτο», όπως πάντα, η σουηδικής καταγωγής σταρ του κινηματογράφου Γκρέτα Γκάρμπο φορώντας τα παραδοσιακά σκούρα γυαλιά της στη γαλλική πρωτεύουσα. Η σπουδαία Γκάρμπο πήγε για ψώνια στο κατάστημα του Dior στο Παρίσι, με τον φίλο της George Schlee, την 1η Οκτωβρίου 1959.

AP

Η προσωπική της ζωή ήταν γεμάτη μοναξιά, κατάθλιψη και έντονο ερωτισμό. Είχε σχέσεις με άνδρες και γυναίκες, ενώ ο Τζον Γκίλμπερτ υπήρξε ο πιο σημαντικός έρωτας της ζωής της. Σημαντικές σχέσεις είχε επίσης με τη συγγραφέα Μερσέντες ντε Ακόστα και τον μαέστρο Λέοπολντ Στοκόφσκι, ενώ κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, συμμετείχε σε ένα ερωτικό τρίο με τον Γκέοργκ Σλι και τη σύζυγό του Βαλεντίνα.

Greta Garbo

Η σταρ του κινηματογράφου, Γκρέτα Γκάρμπο, η οποία προσπαθούσε ό,τι μπορούσε να αποφύγει δημοσιογράφους και φωτογράφους από την άφιξή της στη Νέα Υόρκη, τελικά απαθανατίστηκε από τον φακό χωρίς τη συνηθισμένη μεταμφίεση των χοντρών γυαλιών της, στις 28 Δεκεμβρίου 1931.

AP

Η μαγεία της Γκάρμπο

Ζώντας μακριά από τα φώτα, συλλέγοντας έργα τέχνης και διατηρώντας ερωτικούς δεσμούς, η Γκάρμπο έζησε τελικά μια ζωή ως φάντασμα. Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, αρρώστησε στα νεφρά, υποβλήθηκε σε αιμοκαθάρσεις και πέθανε στις 15 Απριλίου 1990. Ενταφιάστηκε κατόπιν της επιθυμίας της στη Στοκχόλμη.

Σήμερα, οι ταινίες της έχουν κυρίως μουσειακό ενδιαφέρον, αλλά η επίδρασή της στην κινηματογραφική υποκριτική και η μαγεία της μπροστά στην κάμερα παραμένουν αδιαμφισβήτητες. Η Μπέτι Ντέιβις χαρακτήρισε την ερμηνεία της στη Νινότσκα «καθαρή μαγεία», ενώ η Ντολόρες ντελ Ρίο έλεγε ότι «είχε διαμάντια στα κόκαλά της και ένα φως που πάλευε να βγει από μέσα της».

Great Britain Southampton Greta Garbo

Η Γκρέτα Γκάρμπο, παγκοσμίου φήμης Σουηδέζα ηθοποιός του κινηματογράφου, απεικονίζεται στο πλοίο «Queen Mary» κατά την άφιξή της στο Σαουθάμπτον της Αγγλίας στις 13 Αυγούστου 1947.

AP

